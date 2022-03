Tesla opent ‘gigafabriek’ Berlijn die jaarlijks 500 duizend auto’s moet leveren

De eerste Tesla-fabriek in Europa, nabij Berlijn. Vandaag rollen er de eerste auto's van de band. Beeld Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Niemand minder dan bondskanselier Olaf Scholz en de Duitse minister van Economie en Klimaatbescherming Robert Habeck openen vandaag de reusachtige nieuwe Duitse productiefaciliteit van Tesla, samen met topman Elon Musk. Daarbij worden de eerste dertig daar geproduceerde Tesla Model Y’s, een compacte SUV, overhandigd aan de nieuwe eigenaren. Het zijn de eerste ultrasnelle Model Y ‘Performance’ versies in Europa.

Dan gaat de fabriek, vijftig kilometer buiten Berlijn, officieel van start met de eerste drieduizend werknemers. De komende zes maanden moeten er 30 duizend auto’s van de band rollen in Gigafactory Berlin-Brandenburg. Uiteindelijk moet dat aantal naar 500 duizend auto’s per jaar, oftewel ‘een Tesla elke 50 seconden!’, zoals boulevardkrant Bild jubelt. De fabriek moet in totaal 12 duizend arbeidsplaatsen opleveren.

Moeizaam

Tesla’s nieuwe productielocatie blinkt uit in superlatieven, volgens Tesla: de eerste Tesla-fabriek in Europa, meteen de grootste fabriek van elektrische auto’s in Europa, en ‘de meest geavanceerde, duurzame en efficiëntste faciliteit (van Tesla) tot nu toe’. De fabriek gaat ‘tot 50 gigawattuur’ aan batterijcapaciteit produceren, kost bijna zes miljard euro, en is met een oppervlakte van 227 duizend vierkante meter de op vier na grootste fabriek van Tesla wereldwijd.

De bouw ging weliswaar razendsnel, maar lang bleef onzeker of de fabriek daadwerkelijk in bedrijf zou worden genomen. Tesla besloot tot de bouw in november 2019, begon in mei 2020, maar kreeg aanvankelijk slechts voorlopige vergunningen. Protesten en rechtszaken over de milieu-impact zorgden voor een hobbelig verloop naar de definitieve toestemming, die Tesla pas kreeg op 4 maart. In Shanghai, waar een vergelijkbare productiefaciliteit staat, duurde de bouw slechts 15 maanden.

Mierenpopulatie

Voor de fabriek moest 91 hectare bos tegen de grond, deels in een beschermd drinkwatergebied en aan de rand van een natuurreservaat. Tesla’s enorme waterconsumptie zorgde voor rechtszaken. Zorgen over afvalwater ook. Op zeker moment moest Tesla zelfs een lokale mierenpopulatie verplaatsen voordat het verder kon bouwen. De autobouwer zelf betoogde steeds dat haar bijdrage aan milieuvriendelijker mobiliteit de negatieve impact van de fabriek ver overstijgt.

Nu de productielocatie eenmaal staat, is in Duitsland veel bewondering voor de razendsnelle en efficiënte bouw in een land waar bureaucratische obstakels berucht zijn. ‘Het tempo van Tesla moet een voorbeeld zijn voor investeringsprojecten in Duitsland’, zei Siegfried Russwurm, voorzitter van het Bundesverband der Deutschen Industrie tegen persbureau DPA.

Voorstanders van de fabriek hopen dat de opening het startschot wordt voor een heropleving van de industrie in deze oost-Duitse regio. ‘Laten we niet vergeten dat jonge mensen hier vroeger in groten getale vertrokken wegens het gebrek aan toekomst en banen’, zei het lokale hoofd van regeringspartij SPD eerder tegen Deutsche Welle.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Tesla Model Y vleugeldeuren heeft. Dat klopt niet, dat is de Tesla Model X.