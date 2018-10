Tesla lijkt slechte tijden achter zich te laten; eindelijk winst

Elon Musk heeft de productiehel waarin hij met Tesla terecht was gekomen verlaten. Na een aantal maanden van dramatische verliezen en onrust rond zijn leiderschap, heeft de fabrikant van elektrische auto’s in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 312 miljoen dollar (273 miljoen euro). De vooruitzichten voor de komende tijd zijn goed, aldus Tesla. Extra leningen zijn niet nodig.

De productiehal van Tesla in Fremont. Beeld EPA

De financiële wereld staat perplex: van de vijftien analisten die persbureau Associated Press eerder deze week had geconsulteerd, zei geen enkele winst te verwachten. Musk heeft zijn belofte over winst in het derde kwartaal dus waargemaakt en dat gaf de aandelenkoers een enorme zet. De afgelopen dagen steeg de waarde van het bedrijf met een kwart, nadat het eerder tientallen procenten had verloren.

Nog niet alle rekeningen voldaan

Niet alle problemen zijn voorbij. Dat de cijfers nu zo goed zijn, komt onder meer doordat de fabrikant van elektrische auto’s zijn toeleveranciers laat betaalt. De opbrengst van elke verkochte Model 3 komt hierdoor direct in de boeken, terwijl nog niet alle rekeningen zijn voldaan. Maar zolang Tesla erin slaagt de productie te blijven verhogen, zal het concern winst blijven maken. De orderboeken zijn goed gevuld: de afgelopen maanden werden in de Verenigde Staten meer Models 3 verkocht dan bijvoorbeeld BMW’s 3-serie (Tesla’s concurrent), De vooruitzichten lijken dus goed.

Tesla heeft flinke marges kunnen maken op de Model 3 doordat het aanvankelijk alleen de duurdere versies verkocht met een grotere accu, die al snel 50 duizend dollar kosten. Vanaf volgend jaar begint het concern met het leveren van de ‘goedkope’ Model 3 met een kleinere accu van ongeveer 35 duizend dollar.

Tesla boekt een marge van 20 procent op elke Model 3 die het de afgelopen tijd verkocht, dat is veel meer dan andere autofabrikanten. Het concern zegt de marges te kunnen handhaven omdat het zijn auto’s steeds efficiënter bouwt. Werknemers zijn inmiddels eenderde minder tijd kwijt aan elke Model 3 dan een paar maanden geleden.

Tegen de trend in

Met de goede resultaten beweegt de jonge autofabrikant uit Californië tegen de trend in. Ford rapporteerde juist een winstval doordat de verkopen afnemen. Diverse Europese fabrikanten kwamen de afgelopen weken met winstwaarschuwingen.

Met de goede resultaten lijkt het erop dat Tesla een roerige periode achter zich kan laten. Met name topman Elon Musk lag onder vuur, vooral vanwege zijn gedrag op Twitter. Zo dwong toezichthouder SEC hem afstand te doen van zijn post als bestuursvoorzitter, nadat Musk had aangekondigd zijn bedrijf van de beurs te halen. Al snel bleek dit niet waar, waarop hij werd aangeklaagd wegens koersmanipulatie.

De toelichting op de cijfers door Musk was dit keer buitengewoon saai, aldus sommige verslaggevers. Waar de topman normaal gesproken nog weleens uit de bocht vliegt door analisten de mond te snoeren of door wilde aankondigingen te doen, sprak hij nu alleen over productiecijfers en cash flow. ‘Het voelt als een georkestreerde poging om te laten zien dat Tesla een volwassen onderneming geworden is’, twitterde Tom Randall van Bloomberg.