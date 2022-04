Tesla-baas Elon Musk is ineens grootste aandeelhouder Twitter, maar wat wil hij met het bedrijf?

Elon Musk tijdens de uitreiking van de Axel Springer Award in Berlijn, eind vorig jaar. Hij kocht half maart al bijna 10 procent van de aandelen in Twitter. Beeld Getty Images

De aankoop van 9,2 procent van de aandelen van Twitter is maandag bekend geworden via de verplichte aangifte bij de Amerikaanse beurstoezichthouder Security Exchange Commission (SEC), maar werd al halverwege maart gedaan. Vrijdag was Musks aandeel in het sociale medium 2,6 miljard euro waard, inmiddels veel meer: het aandeel Twitter steeg maandag na bekendmaking van de aankoop met meer dan een kwart.

De relatie tussen Musk en Twitter kan het beste worden omschreven als een haat-liefdeverhouding. ’s Werelds rijkste persoon op aarde (met een geschat vermogen van omgerekend zo’n 260 miljard euro) is fanatiek Twitteraar en verrast zijn 80 miljoen volgers vaak op onnavolgbare en cryptische boodschappen.

Met sommige berichten brengt hij zichzelf in de problemen. Zo ligt Musk in de clinch met toezichthouder SEC, die heeft bevolen dat juristen alle tweets moeten controleren die Musk over Tesla verstuurt. De topman veroorzaakte in het verleden met tweets over Tesla grote schommelingen van de beurskoers van het bedrijf.

Tesla-baas regelmatig kritisch op Twitter

Tegelijkertijd is de Tesla-voorman kritisch op Twitter zelf. Onlangs suggereerde hij dat Twitter zich niet aan de principes van vrijheid van meningsuiting zou houden. Het digitale dorpsplein ondermijnt daarmee volgens hem de democratie. In een poll vroeg hij zijn vele volgers wat zij van Twitter vinden op dit punt. Maar liefst 70 procent is het met Musk eens. Even later hintte Musk op het opzetten van een eigen alternatief voor Twitter. Een aantal volgers suggereerde een geheel andere mogelijkheid voor de steenrijke Amerikaan: koop gewoon Twitter.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) 25 maart 2022

Dat laatste bleek hij op dat moment al gedaan te hebben. Althans: een deel ervan. Het is gissen wat Musk precies gaat doen met zijn ruim 9 procent van de aandelen. Een analist zegt tegenover Bloomberg dat het erop lijkt dat ‘Musk zijn laserogen op Twitter heeft gericht’ en dat zijn belang zou kunnen leiden tot een ‘agressievere’ eigenaarsrol.

In dat geval kan Twitters huidige topman Parag Agrawal zijn borst natmaken. Toen Agrawal afgelopen november het stokje overnam van oprichter Jack Dorsey, beloofde hij een aantal verbeteringen. De top van Twitter moet sneller beslissingen kunnen nemen en het product moet in alle opzichten beter worden. Ook belooft Agrawal dat Twitter beter verantwoording zal afleggen voor de beslissingen die het neemt. Net als collega-techbedrijven Meta en Google ligt Twitter geregeld onder vuur bij politici over zijn rol bij het bestrijden van desinformatie.

Kort na het afscheid van Dorsey liet Musk op Twitter op typerende wijze van zich horen. Hij plaatste een variant van de bekende foto uit 1937 waarop Nikolai Yezhov (hoofd van de geheime dienst) door Stalins photoshoppers-avant-la-lettre van een foto was weggegumd. In de variant van Musk is de plek van Stalin ingenomen door Agrawal, en die van de weggegumde Yezhov door Jack Dorsey.

In een eerdere versie van dit artikel stond in het fotobijschrift dat Elon Musk half maart aandelen kocht in Tesla. Daar had Twitter moeten staan. De fout is verbeterd.