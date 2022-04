Tesla-baas Elon Musk doet vijandig bod op Twitter

Beeld AFP

De techmiljardair biedt 54,20 dollar per aandeel. Dat zou 54 procent meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat Musk in Twitter begon te beleggen. Momenteel heeft hij al ruim 9 procent van de aandelen in handen, waarmee hij in één klap de grootste aandeelhouder werd.

Maar dit is niet genoeg voor hem, ondanks het feit dat de top van Twitter hem ook een zetel in de raad van commissarissen aanbood. Hier leek Musk in eerste instantie wel oren naar te hebben, maar deze week werd bekend dat hij daar toch van afzag. Inmiddels is duidelijk waarom: Musk gaat frontaal in de aanval op de huidige top van het platform. Een stem aan de zijlijn is niet genoeg.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) 14 april 2022

Uit de documenten die door Musk zijn ingediend bij de beurswaakhond SEC blijkt helder dat Musk veel veranderingen wil waarbij de huidige top zal moeten wijken. De afgelopen dagen heeft Musk er sowieso geen misverstand over laten bestaan wat hij van Twitter vindt. In een serie (deels verwijderde) tweets suggereerde hij dat het platform zo goed als dood is en dat het hoofdkantoor maar beter daklozen kan herbergen. In andere, iets serieuzere, berichten liet hij proefballonnetjes op over nieuwe functionaliteiten voor betalende gebruikers.

Musk wil Twitter van de beurs halen. Hij kan zijn socialmediaplatform, waarmee hij een haat-liefdeverhouding heeft, zonder al te veel problemen betalen. Het vermogen van Musk wordt geschat op 260 miljard dollar, waarmee hij de rijkste persoon ter wereld is. Dat geld zit overigens voor een groot deel in aandelen Tesla.