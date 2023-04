Tesla aangeklaagd voor rondslingerende video-opnamen

Tesla heeft zijn auto's rondom behangen met camera's. Beeld Getty

Veel moderne auto's hebben camera’s aan de buitenzijde; om de chauffeur te helpen bij achteruit inparkeren, maar ook om het voertuig in de gaten te houden als deze geparkeerd staat en om haar op de snelweg binnen de lijnen te houden. Binnenin monteren fabrikanten steeds vaker camera’s, die bijvoorbeeld kijken of de bestuurder niet in slaap sukkelt of op zijn smartphone zit te kijken.

Handig, maar ook een levensgroot privacyrisico, ondervond Tesla, dat zijn auto’s rondom behangen heeft met camera’s. De beelden die deze camera’s maken, worden volgens Tesla veilig bewaard en met niemand gedeeld.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Maar vorige week constateerde persbureau Reuters dat werknemers van de Amerikaanse automaker opnamen deelden op het bedrijfsnetwerk. Daarbij zaten beelden van ongevallen, van privébezittingen en uiteraard ook van een eigenaar die naakt rondliep.

Voormalig medewerkers van het bedrijf vertelden dat veel mensen bij Tesla toegang hadden tot de beelden, onder meer om te kijken hoe de zelfrijdende capaciteiten van Tesla's verbeterd kunnen worden. De dag nadat het nieuws bekend werd, werd de automaker in de Verenigde Staten aangeklaagd voor privacyschendingen.

Ook in Europa leven zorgen over Tesla’s zogenoemde Sentry Mode, een systeem dat mensen vastlegt die een geparkeerd voertuig naderen. Onder meer Nederland en Duitsland hebben beperkingen opgelegd aan de mogelijkheden van Sentry Mode. Brussel werkt aan betere privacybescherming van burgers in en om auto’s. In China werden Tesla’s uit de buurt gehouden van militaire objecten en sommige overheidsgebouwen.

Voor autofabrikanten zijn de data die hun voertuigen produceren, mogelijk goud waard. Eerder pleitte de European Data Protection Board (EDPB), de Europese variant van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, al voor een knop waarmee de eigenaar alle data moet kunnen wissen.