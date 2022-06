Terwijl voor de deur boer en koe van zich laten horen, stemt de Kamer voor de stikstofplannen

Boeren protesteren met koeien en tractoren bij het gebouw van de Tweede Kamer, waar dinsdag werd gestemd over de stikstofplannen van het kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Voor de deur van de Tweede Kamer buigt Geert Wilders (PVV) zich over een koe om in de microfoon van RTL Nieuws duidelijk te maken dat hij achter de boerenprotesten staat. Betsie, zo heet de koe. Boeren Richard den Blanken (42) en Peter van Vliet (30) hebben haar samen met koe Klaartje meegenomen naar de boerenprotesten in Den Haag.

‘Ik woon in een gebied waar de stikstof, volgens het kaartje van minister Van Der Wal, met de helft omlaag moet’, zegt Richard. ‘Dat is een halvering van mijn veestapel. Nou, kies maar: welke koe moet ik afmaken? Betsie of Klaartje?’ Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet, dinsdag werd erover gestemd. Reden voor de boeren om vandaag met hun trekkers koers te zetten naar het Binnenhof.

Het boerenverzet lijkt steeds een tikkeltje grimmiger te worden. Een week geleden stonden de boeren nog in het Gelderse Stroe. Maar volgens Mark van den Oever van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft dat protest ‘helemaal niks uitgehaald’. Meerdere Kamerleden, onder wie D66-landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot, konden die demonstratie niet bijwonen omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Afgelopen maandag bezetten boeren een natuurgebied, stichtten brandjes, blokkeerden snelwegen met hun trekkers en strooiden mest uit over de weg. Ook zochten boze boeren opnieuw VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) bij haar thuis op. Dinsdag staken protesterende boeren langs verschillende snelwegen hooibalen in brand, met verkeershinder tot gevolg.

Voor premier Rutte is het aanleiding de pers uit te nodigen op zijn ministerie. ‘Onacceptabel’, noemt hij deze boerenacties. ‘Nu we de afgelopen dagen zien wat de demonstraties in de praktijk opleveren, en dan bedoel ik niet de goedwillende demonstranten, maar de demonstranten die gevaarlijke situaties creëren, die intimideren, dan vind ik het noodzakelijk om ons uit te spreken’, aldus Rutte, vergezeld door minister van Justitie Dilan Yesilgoz. Het uitstrooien van mest over wegen, geblokkeerde wegen, brandende hooibalen voor stadhuizen en intimidatie van bestuurders gaan ‘ver over alle grenzen heen’, vinden de twee.

Dat Rutte zich nu uitspreekt is een teken dat de spanning oploopt. Niet alleen bij boeren, maar ook in de politiek. Rutte bemoeit zich het liefst pas met een dossier als een crisis afstraalt op zijn functioneren. Kritiek dat hij de afgelopen dagen te onzichtbaar is geweest, wijst hij dinsdag van de hand. ‘Ik bemoei me al weken tegenaan.’

Maar ondertussen neemt de kritiek op het kabinetsbeleid toe. Waar minister Van der Wal de volle steun geniet van de Tweede Kamer, groeit de kritiek op minister van Landbouw Henk Staghouwer (CU). Zijn deel van het huiswerk, perspectief bieden voor de boeren, is wat het parlement betreft onvoldoende.

Opvallend was dat ook de Koning zich uitsprak over de positie van de boeren: die hebben volgens hem nu ‘geen enkel perspectief’. ‘De boeren weten ook dat wij heel erg met hen meeleven’, zei koning Willem-Alexander. Zijn kritiek dat het perspectief ontbreekt ziet Rutte niet als een tik op zijn vingers. ‘Nee, dat beschouw ik als ondersteuning van beleid.’

Groen licht

Vooralsnog leiden de protesten niet tot een bijsturing van het beleid. De trekkers voor het parlement, noch koe Betsie en Klaartje hebben de verhoudingen in de Kamer niet veranderd: een overgrote meerderheid blijft achter de stikstofplannen staan, zo blijkt bij de stemmingen. Een ruime meerderheid wil niet tornen aan de opdracht die het kabinet aan provincies wil geven: een flinke sanering van de veehouderij om de natuur te beschermen en te voorkomen dat in Nederland geen bouwvergunning meer kan worden afgegeven. Die juist zo broodnodig zijn om de woningnood te bestrijden.

Dat de boeren boos zijn en in onzekerheid verkeren over de toekomst van hun bedrijf kan kamerbreed op begrip rekenen. Een motie van Jesse Klaver (GroenLinks) die het kabinet, en in het bijzonder minister Staghouwer, oproept om vóór Prinsjesdag met een duidelijk toekomstperspectief te komen voor boeren krijgt ook steun van de coalitiepartijen. ‘De moties van wantrouwen en afkeuring hebben het niet gehaald’, ziet Klaver die deze moties ook niet steunde. ‘Maar deze gele kaart is pijnlijker.’

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot kijkt met tevredenheid terug op de dag. Zijn voorstel om de druk op te voeren door het kabinet alvast een plan B te laten uitwerken als de provincies hun doelen niet halen, heeft hij in de koelkast gestopt. ‘Daar is nu geen meerderheid voor', aldus De Groot. ‘Alle seinen staan al op groen.’