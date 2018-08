Terwijl Trump ageert tegen kettingmigratie, krijgen de ouders van Melania Amerikaans staatsburgerschap

De ouders van de Amerikaanse First Lady Melania Trump zijn Amerikaans staatsburger geworden. Viktor en Amalija Knavs komen oorspronkelijk uit Slovenië en maken gebruik van een immigratieprogramma dat buitenlandse familieleden van volwassen Amerikanen de kans geeft om naar de VS te komen. President Donald Trump verfoeit dit soort ‘kettingmigratie’, zoals hij het proces noemt.

Op de vraag of de Viktor en Amalija inderdaad door kettingmigratie hun staatsburgerschap hebben verkregen, antwoordt hun advocaat: ‘dat neem ik aan’. Melania sponsorde eerder haar ouders, zodat ze een verblijfsvergunning konden krijgen. Zo’n green card is een eerste stap op weg naar permanent staatsburgerschap. Daarna volgt er normaal gesproken een termijn van ongeveer vijf jaar voordat het staatsburgerschap ook daadwerkelijk wordt toegekend. Pas in februari van dit jaar werd bekend dat de ouders van Melania Trump ‘mogelijk’ zo’n verblijfsvergunning hadden.

‘Uitzonderlijk talent’

In 1996 kwam Melania Trump, toen nog Melania Knauss, voor het eerst naar de Verenigde Staten als model. Ze had eerst een toeristenvisum en vervolgens een aantal verschillende werkvisums. Nadat ze in 1998 een relatie kreeg met Donald Trump, vroeg ze in 2001 een EB-1 visum aan voor mensen met een ‘uitzonderlijk talent’. Ze kreeg het felbegeerde visum in 2001, en werd Amerikaans staatsburger in 2006.

Trump twitterde vorig jaar november nog dat ‘kettingmigratie’ onmiddellijk moest stoppen. ‘Sommige mensen komen binnen en nemen hun hele familie mee, en die kan door- en door slecht zijn. Niet acceptabel!’