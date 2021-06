Terwijl Nederland geniet van de vrijheid, wordt het leven in deze landen juist weer ingeperkt

Politie patrouilleert op het strand in Sydney. Dit weekend werd een zware lockdown van twee weken aangekondigd. Beeld EPA

Dit weekeinde stond Nederland weer te dansen in nachtclubs, stroomden kroegen en huiskamers vol om Oranje te zien verliezen en mocht het mondkapje op veel plekken eindelijk weer af. Thuiswerken is niet langer de norm. Tegelijkertijd nemen landen die zich nog niet zo lang geleden meer versoepelingen konden permitteren dan Nederland, juist weer beperkende maatregelen.

Verenigd Koninkrijk

Volgens The Times is de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de Europese Unie bezig aan een offensief om te voorkomen dat Britten nog langer door de EU kunnen reizen. Dit ongeacht of de Britse vakantiegangers nou volledig gevaccineerd zijn of niet. Portugal besloot al om ongevaccineerde Britten die in Portugal arriveren vanaf vandaag verplicht twee weken in quarantaine te laten gaan.

Met jaloezie werd er tot voor kort gekeken naar het Verenigd Koninkrijk, dat de vaccinaties er in hoog tempo doorheen ramde en de terrassen al open kon gooien voordat het überhaupt terrasweer was.

Inmiddels staan de zaken anders: de door premier Boris Johnson groots aangekondigde Freedom Day moest met een maand worden uitgesteld en in sommige situaties – zoals bij bruiloften of bij bezoek aan zieke familieleden – gelden nog steeds zeer strenge regels.

Oorzaak: de deltavariant. Deze besmettelijkere versie van het coronavirus verspreidde zich eerst in India, maar is nu naar Europa over gesprongen. In Portugal kwam dit weekend meer dan de helft van het aantal nieuwe besmettingen op conto van de deltavariant.

Algarve

Juist het land dat door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken als een van de eerste landen was bestempeld als veilig vakantieland, kondigt nu weer lokale lockdowns af. In de Algarve en hoofdstad Lissabon gingen dit weekend restaurants, cafés en niet-essentiële winkels dicht. Supermarkten blijven alleen overdag open.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken paste het reisadvies voor Lissabon aan van ‘geel’ naar ‘oranje’. TUI Duitsland maakte maandag bekend alle reizen naar Portugal de komende maand te annuleren.

Rusland

Ook in Rusland lopen de besmettingsaantallen op. Daarbij vallen bovendien ook nog eens honderden coronadoden. St.-Petersburg, een van de speelsteden op het EK voetbal, meldt zelfs een dodenrecord sinds het uitbreken van de pandemie. De Russische autoriteiten gooien het over een andere boeg door voor steeds meer Russen, zoals ambtenaren en onderwijzers, een vaccinatie te verplichten. De vaccinatiegraad in Rusland komt tot dusver niet veel hoger dan 12 procent van de inwoners.

In Sydney werd door het rondrazen van de deltavariant dit weekend een zware lockdown voor twee weken afgekondigd. De besmettingen in de stad blijven oplopen. Steeds meer Australische staten nemen nu maatregelen. Darwin, in het noorden, ging eveneens twee dagen in lockdown. In Queensland werden de mondkapjes weer ingevoerd.

Ook Nieuw-Zeeland maakt zich zorgen over de opmars van de deltavariant in het buurland. De Nieuw-Zeelandse regering liet zaterdag weten dat het quarantainevrije reizen tussen de landen voor zeker drie dagen wordt opgeschort.

Mondkapjesplicht Israël razendsnel weer ingevoerd

Vorige week voelde ook Israël, lang het beloofde land wat betreft de de corona-aanpak, zich genoodzaakt om weer een mondkapjesplicht in te voeren in binnenruimtes. Die was pas tien dagen daarvoor afgeschaft. In Israël loopt het aantal besmettingen met de deltavariant snel op, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Het dodenaantal en de ziekenhuisopnames blijven in Israël daarentegen wel laag.

Indonesië kent haar dieptepunt in de coronacrisis. Zondag werden daar 21.342 besmettingen gemeld, een record. Ziekenhuizen zitten overvol en kunnen niet alle patiënten meer behandelen, waardoor er mensen thuis of op straat sterven. Wat de invloed van de deltavariant is, is niet duidelijk. De Indonesische overheid denkt desalniettemin de juiste maatregelen te treffen en is vooral bezig het vaccinatietempo op te voeren. Tot dusver is slechts 4,7 procent van de 280 miljoen Indonesiërs gevaccineerd.

Zorgen in Afrika

Om de opmars van de zeer besmettelijke deltavariant een halt toe te roepen heeft Zuid-Afrika opnieuw strenge beperkingen ingevoerd. Zondag maakte de president van het land in een televisietoespraak bekend dat alle bijeenkomsten, of ze nu binnen of in de buitenlucht plaatsvinden, worden verboden. De verkoop van alcohol gaat ook in de ban. Restaurants mogen alleen meeneemmaaltijden serveren en bestellingen afleveren.

Het land is met het aantal besmettingen en doden op het Afrikaanse continent het zwaarst getroffen. Vanaf woensdag gaan scholen dicht, in ieder geval voor twee weken. Stranden en parken blijven wel open. Er komt een avondklok van 21.00 tot 4.00 uur.

Ook de rest van Afrika wordt geconfronteerd met een verwoestende heropleving van de coronapandemie. ‘De derde golf wint aan snelheid, verspreidt zich vlugger en raakt harder’ zei directeur Matshidiso Moeti van de Afrikaanse afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar wekelijkse briefing. Deze opleving dreigt ‘de ergste ooit in Afrika te worden'.

In Oeganda, een land op de evenaar in Oost-Afrika, is privé- en openbaar vervoer binnen en tussen districten verboden – ook in de hoofdstad Kampala. Alleen vrachtverkeer en vervoerders van essentiële werknemers en zieken mogen de weg op. De doorgaans overvolle winkels in het centrum van Kampala zijn ook gesloten en er geldt een avondklok.

Roep om strengere maatregelen in Brazilië

In Zuid-Amerika is de coronasituatie eveneens nijpend. In Brazilië gingen vorig weekeinde duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het lakse coronabeleid van president Jair Bolsonaro. In zeker 44 steden vervloekten zij de rechts-populistische machthebber omdat hij onder meer heeft nagelaten snel de nodige doses vaccin in te slaan en nog altijd de noodzaak een mondkapje te dragen ter discussie stelt.

De woedende bevolking neemt het Bolsonaro kwalijk dat hij kansen om tijdig vaccins te bestellen onbenut heeft gelaten. Een demonstrant in hoofdstad Brasilia betichtte de regering van genocide, omdat zij vorig jaar te weinig deed om de inwoners tegen het coronavirus te beschermen.

Ondanks alle coronabesmettingen en het gevaar van de verschillende varianten is in Brazilië gewoon het voetbaltoernooi Copa América, de Zuid-Amerikaanse variant van het EK, aan de gang. Vorige week hadden al zeker 140 betrokkenen positief op het coronavirus getest.