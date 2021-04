Terwijl Nederland en Frankrijk versoepelen, trekt Duitsland juist de teugels aan

Bondskanselier Angela Merkel overlegt in de Bondsdag met haar stemkaart in de hand met de ministers van Transport en van Economische Zaken. Beeld EPA

Nederlanders mogen, met allerlei voorbehouden, weer het terras op en ook Frankrijk stelt versoepeling van de coronaregels in het vooruitzicht. In Duitsland gebeurt het tegendeel. Een meerderheid in de Bondsdag, het Duitse parlement, stemde woensdag voor de zogenaamde ‘Corona Notbremse.’

Nog ongeveer een maand lockdown is noodzakelijk om de derde golf te onderdrukken en het gevaccineerde deel van de bevolking te vergroten, vindt de Duitse regering. Daarna belooft gezondheidsminister Spahn voorzichtig versoepelingen. Daarom wordt in politieke kringen wel van een ‘bruglockdown’ gesproken, een begrip dat in de media wordt bespot als eufemisme.



Avondklok

Naar verwachting passeert het voorstel donderdag ook de Bundesrat, enigszins vergelijkbaar met de Eerste Kamer. Daarna zal de regering een pakket maatregelen opleggen waarvan een landelijke avondklok van 22 uur tot 5 uur ’s morgens de belangrijkste is. Verder moeten alle winkels die niet in essentiële levensbehoeften voorzien weer dicht en worden de regels voor het thuiswerken, iets waar Duitse werkgevers moeite mee hebben, strenger.

Deze regels gelden in gebieden waar het aantal besmettingen per 100 duizend inwoners hoger is dan honderd. Komt dat aantal boven de 165 uit, dan moeten ook de scholen weer dicht. Het Duitse gemiddelde ligt woensdag bij 172.

Tot nu toe kwamen de coronaregels in Duitsland in samenspraak tussen de federale regering en de zestien regionale regeringen tot stand en hadden de deelstaten de vrijheid van de gemaakte afspraken af te wijken. Dat laatste gebeurt met het lengen van de pandemie steeds vaker.

Reusachtig fieldlabexperiment

De kleine deelstaat Saarland is sinds Pasen een reusachtig fieldlabexperiment, met open winkels en terrassen en een eigen teststrategie. Dat is een doorn in het oog van bondskanselier Merkel, vooral omdat de besmettingsaantallen er stijgen. Ook andere deelstaten experimenteren met geopende culturele instellingen en coronaproof vakanties – binnenlands toerisme is verboden in Duitsland.

De kritiek op de wetswijziging is hevig en komt uit verschillende hoeken. In de eerste plaats van de zogenaamde Querdenker, de diffuse beweging van Duitse coronasceptici, die met zo’n 10 duizend man in het centrum van Berlijn demonstreerden. Na de inmiddels rituele beëindiging van de demonstratie door de politie vanwege het schenden van de afstandsregels, kwam het tot vechtpartijen tussen agenten en demonstranten in het grote stadspark Tiergarten.

Vrijheidsrechten

Kritiek op inhoudelijk niveau is er van verschillende juristen en organisaties die zich hard maken voor de in de grondwet verankerde vrijheidsrechten. Het Gesellschaft für Freiheitsrechte, liet het wetsvoorstel juridisch doorlichten en kwam tot de conclusie dat eeavondklok in strijd is met de grondwet.

De liberale FDP, die tegen de ‘coronanoodrem’ stemde, is van plan een aanklacht in te dienen bij het grondwettelijke gerechtshof. Ook de Groenen stemden tegen, maar dan omdat ze het voorgestelde pakket maatregelen niet ver genoeg vonden gaan. Daarmee weerspiegelt de partij de mening van bijna de helft (46 procent) van de Duitse bevolking, blijkt uit een peiling.