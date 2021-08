Terwijl Kabul nieuwe aanslagen vreest, beschieten VS vermoedelijke IS-terroristen

Rook is zichtbaar boven de plek waar de VS waarschijnlijk een IS-K-doelwit hebben beschoten. Beeld EPA

Zondagmiddag schrok Kabul op door een explosie die werd veroorzaakt door een Amerikaanse drone-aanval op een auto met daarin zelfmoordterroristen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat (IS-Khorastan, of IS-K). De strijders zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen op het vliegveld bij de stad. Volgens een defensiewoordvoerder zou de aanval gevolgd zijn door explosies die ‘duiden op de aanwezigheid van een substantiële hoeveelheid explosieven’ in de auto. De terroristen zouden zijn gedood. Op dit moment wordt nog onderzocht of er burgerslachtoffers zijn gevallen.

Op dinsdag 31 augustus verloopt de deadline van de Amerikaanse terugtrekking uit het land. Waar militairen de afgelopen week bezig waren met de evacuatie van Amerikaanse en Afghaanse burgers, ligt de focus nu op de terugkeer van het eigen personeel.

Nadat de meeste landen al waren gestopt met evacuaties, hebben ook de Britten zaterdag hun laatste evacuatievlucht vanaf Kabul uitgevoerd. Naar eigen zeggen hebben zij de afgelopen twee weken meer dan 15.000 mensen geëvacueerd, en nu, meldt het Britse ministerie van Defensie, vertrekken zij zelf. In totaal zijn er sinds 14 augustus, de dag dat de Taliban Kabul innamen, zo’n 114.000 mensen uit het land gehaald. Honderdduizenden Afghanen willen vermoedelijk nog vertrekken, en er wordt gevreesd voor een grote vluchtelingenstroom. De buurlanden houden hun grenzen vooralsnog potdicht.

Veilige zone

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zullen maandag tijdens een spoedberaad van de Verenigde Naties een verzoeken indienen om een veilige zone te creëren in Kabul, zodat onder VN-bescherming humanitaire hulp kan worden verleend aan burgers. In een interview met de Franse krant Le Journal du Dimanche legt president Emmanuel Macron uit dat zo’n zone het voor de internationale gemeenschap mogelijk maakt om de Taliban onder druk te blijven zetten. ‘Dit is erg belangrijk. Het zou de VN een kader bieden om in noodgevallen op te treden’, aldus Macron.

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) reist komende week naar de regio rond Afghanistan, meldt demissionair premier Mark Rutte op Twitter. Een woordvoerder van Kaags ministerie wil niet zeggen naar welk land de bewindsvrouw gaat en wat zij daar precies gaat doen. Er zijn vermoedelijk vele honderden mensen in Afghanistan achtergebleven die Nederland had willen evacueren.

Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om evacuaties uit Kabul weer mogelijk te maken. Zo zal @ministerBZ Sigrid Kaag komende week afreizen naar de regio, en sprak ik zojuist met bondskanselier Angela Merkel. — Mark Rutte (@MinPres) 28 augustus 2021

Zondag stonden er beduidend minder mensen bij de poorten van de luchthaven, zo meldde een anonieme veiligheidsfunctionaris aan persbureau Reuters. Eerder op de dag had de Amerikaanse ambassade nogmaals opgeroepen om uit de buurt van het vliegveld te blijven vanwege een ‘specifieke, reële dreiging’. Bij de zelfmoordaanslag die daar donderdag werd gepleegd door IS-K zijn zeker 170 burgers en 13 Amerikaanse militairen om het leven gekomen.

Drone-aanval

Afgelopen zaterdag sloegen de Verenigde Staten terug met een drone-aanval, waarbij ‘een planner’ van de groepering en nog een ander IS-lid om het leven zouden zijn gekomen. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden is het ‘niet de laatste’ aanval op IS-K. Direct na de aanslag zei Biden donderdag al in een toespraak dat ‘wij jullie niet zullen vergeven, en niet vergeten. We zullen jullie laten boeten.’ Het zijn woorden die sterk leken op die van voormalig president George W. Bush, bijna 20 jaar geleden, na de aanslagen van 11 september die juist het begin van de oorlog in Afghanistan betekenden.

Na het vertrek van de Amerikanen blijft het land dinsdag achter in angst en wanhoop: veel Afghanen vrezen voor hun leven nu de Taliban aan de macht zijn, en miljoenen mensen hebben moeite om brood op de plank te krijgen. Het VN-voedselprogramma (WFP) waarschuwde vorige week dat de hongersdood dreigt voor zeker 14 miljoen Afghanen door een combinatie van conflict, droogte en de coronapandemie. In de hoofdstad Kabul stijgen ondertussen de voedselprijzen, terwijl er een enorm tekort is aan contant geld. Toen sommige banken op zondag de deuren openden, stonden er lange rijen voor hun deuren.