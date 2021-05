Terwijl de dansleraar worstelt met de versoepelingen, kan de baviaan weer lekker mensen kijken

Bezoekers in diergaarde Blijdorp. Beeld ANP

Bij Dansacademie Ri-Jo (‘de grootste dansschool van Hellevoetsluis’) duurde het even voor ze precies door hadden wat er vanaf woensdag wel en niet kan met de versoepelingen. De danslessen voor de kinderen tot en met 17 jaar verhuizen van het parkeerterrein naar binnen, zoveel was meteen duidelijk, maar de volwassenen dan? Die mogen van het kabinet met z’n dertigen in een ruimte dansen, terwijl er aan hooguit twee mensen tegelijk les mag worden gegeven.

‘Zoiets begrijpt geen enkele dansschool’, zegt Chiara Reichardt van Dansacademie Ri-Jo. ‘We zijn gelukkig lid van Dansondernemers Nederland, die heeft het bij het kabinet nagevraagd. Ik geef stijldansen, dan kun je niet elk paar afzonderlijk les gaan geven en verwachten dat ze allemaal op dezelfde muziek hun eigen onderdeel doen. Maar dat is wel hoe andere dansscholen het aanpakken, om te voorkomen dat het als een groepsles kan worden gezien.’

Bij Ri-Jo (vernoemd naar haar schoonouders Riek en Joop) willen ze niet ‘de randjes opzoeken’, vertelt Reichardt. ‘We zijn nog maar net uit de hoge besmettingscijfers gekropen. Binnen gaat de intensiteit omhoog, mensen gaan lopen puffen, je kunt de 1,5 meter ook niet altijd in acht nemen. We denken ook aan de gezondheid van onze eigen leden. Hoe moet ik het dan uitleggen als we de groepslessen proberen te omzeilen?’

Maximum van 30

‘Dit gaat nergens over’, zegt eigenaar Jerry de Jong van sportschool Burning Heart in Hilversum over de versoepelingen. ‘Ik heb gelukkig vijf binnenruimtes, waardoor ik er 5x30 tegelijk kwijt kan. Maar je zult als sportschool maar één ruimte hebben, dan ben je goed ziek van dat maximum van 30 in één ruimte.’

Om een leegloop aan klanten zo veel mogelijk te voorkomen en zijn personeel aan het werk te houden, liet De Jong een ‘buitengym’ bouwen van 500 vierkante meter. ‘Een vriend van me zit in de festivalbusiness. Hij heeft een schitterende overkapping gebouwd, ik had voor een ton aan spullen buitenstaan – tegen diefstal heb ik er nog een muur omheen laten zetten. We hebben 64 lesuren per week kunnen geven buiten: alles op reservering, we gingen om half 5 ’s ochtends open.’ Normaal is zijn sportschool 24 uur per dag geopend.

De regels laten een ‘groot grijs gebied’ open, vindt de sportschooleigenaar. ‘Je mag twee mensen tegelijk les geven, maar iedereen kan individueel sporten. Buiten deden de mensen dan bij ons gewoon met de les mee, je kunt moeilijk vragen of ze hun vingers in hun oren stoppen.’

Sekswerkers

Als laatste van alle contactberoepen mogen ook de sekswerkers vanaf woensdag weer klanten ontvangen. Maar hoe veel er komen opdagen is vooralsnog een raadsel. En dat geldt voor beide partijen, zegt Felicia Anna van belangenorganisatie Red Light United.

Door de coronacrisis zijn veel buitenlandse sekswerkers teruggegaan naar hun land van herkomst, en het is nog maar de vraag hoeveel er weer naar Nederland komen. Een deel zal dan in elk geval gevaccineerd zijn, vertelt de van oorsprong Roemeense Felicia Anna. ‘In Roemenië kun je, ongeacht je leeftijd, een afspraak voor een vaccinatie maken.’

Bij haar rondje over de Wallen hoopt de voormalig sekswerker woensdag zo veel mogelijk bekende gezichten te zien. ‘Er zijn meiden die illegaal zijn blijven doorwerken, omdat ze de huur niet meer konden betalen. Er zijn er ook die ander werk zijn gaan doen en die niet meer naar Nederland terugkomen. Ik denk niet dat ze nerveus zijn, ook al is onze sector 5,5 maand dicht geweest. De meiden zijn vooral blij dat ze weer hun werk kunnen doen.’

Eenrichtingsverkeer

Toen het kabinet de versoepelingen twee weken geleden afkondigde, was de tweedeling bij de zogeheten doorstroomlocaties streng en duidelijk: binnen blijft alles dicht, buiten mogen de musea, dierentuinen en pretparken mensen verwelkomen. ‘Het wordt vooral eenrichtingsverkeer, waardoor je op sommige plekken stewards moet neerzetten om te voorkomen dat bezoekers zich daar ophopen’, zegt directeur Wineke Schoo van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.

Een paar dierentuinen, waaronder het Rotterdamse Blijdorp, zijn voorlopig alleen geopend voor abonnementhouders. Schoo: ‘Die kennen het park het beste, dus kan een dierentuin goed testen hoe het de eerste dagen gaat.’

Burgers’ Zoo in Arnhem halveerde de toegangsprijs tot 10 euro, omdat vier ‘ecodisplays’ van deze dierentuin binnen zijn en dus gesloten blijven. Schoo: ‘Wildlands in Emmen heeft drie gebieden, waarvan er een overdekt is. De rest van de dierentuinen heeft dat meer verspreid over het park. Maar alle bij ons aangesloten dierentuinen gaan open, en daar kijken we ook echt naar uit.’

Doen de dieren dat ook? ‘Een aantal kijkt zeker graag naar ons, zoals de mensapen en de bavianen die observeren. De stokstaartjes misschien ook wel. Andere dieren, bijvoorbeeld de katachtigen, zullen zich de eerste dagen wat meer terugtrekken vanwege de plotselinge drukte. Die zul je dus moeten zoeken, maar dat is ook wel weer de charme van naar de dierentuin gaan.’