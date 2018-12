Terugtrekking VS uit Syrië is volgens VN-gezant Hennis niet zonder risico; Trump haalt uit naar bondgenoten

Jeanine Hennis in 2017 tijdens haar ministerschap op werkbezoek bij de Nederlandse militairen in Irak. Beeld ANP

Als de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië weer aan kracht wint, zou hetzelfde in Irak kunnen gebeuren, is de vrees. Niet als eerste wijst Hennis erop dat IS zeker nog niet verdwenen is. ‘IS is militair verslagen, maar dat wil niet zeggen dat ze is opgehouden te bestaan.’ Dat blijkt onder meer uit de aanslagen die de terreurgroep nog steeds pleegt. ‘We moeten daar niet lichtvaardig mee omgaan.’

Hennis zit sinds ruim een week in Bagdad om leiding te geven aan de vijfhonderd man tellende VN-missie in het land. Het gaat volgens haar nog wel even duren voordat IS verslagen is. Dat is een kwestie van lange adem, zegt ze.

Over de gevolgen van Trumps besluit voor haar missie kan ze nog weinig zeggen. ‘Dat is nu nog moeilijk te zeggen, maar het is een feit dat Irakezen alles op orde proberen te krijgen. Het is niet zonder risico, deze beslissing.’ In Irak zijn nog enkele duizenden Amerikaanse militairen. De regering in Bagdad heeft volgens Hennis hierover goede afspraken met de VS gemaakt.

Trump haalt opnieuw uit

President Trump haalde maandag opnieuw uit naar zijn critici in de Senaat, zowel Republikeinen als Democraten, die vinden dat hij met zijn besluit Amerika’s bondgenoten in de steek laat. ‘Waar ik niet van houd, is dat veel van deze landen misbruik maken van hun vriendschap met Amerika’, aldus de president in een serie tweets.

Hij herhaalde zijn kritiek, onder andere op de Navo-lidstaten, dat zij te weinig uitgeven aan defensie en de VS overal in de wereld het vuile werk laten opknappen.

Trump: ‘Wij subsidiëren in grote mate de legers van veel rijke landen overal in de wereld. Terwijl deze landen tegelijkertijd misbruik maken van de VS, en onze belastingbetalers, op het gebied van de handel. Generaal Mattis zag dit probleem niet. Ik wel en het wordt opgelost.’ De president doelde op de afgetreden minister van Defensie Mattis, die in zijn ontslagbrief zei dat Trump met zijn abrupte vertrek uit Syrië de relatie met de bondgenoten op het spel zette.

Met het vertrek van defensieminister Jim Mattis uit het Witte Huis valt het laatste veiligheidsventiel weg Abrupt trekt president Trump de Amerikaanse troepen terug uit Syrië en halveert hij het aantal manschappen in Afghanistan. En vorige week verdween met Jim Mattis ook nog de enige man die Trump in het gareel kan houden. Europa moet vrezen voor de veiligheid in haar achtertuin.

To those few Senators who think I don’t like or appreciate being allied with other countries, they are wrong, I DO. What I don’t like, however, is when many of these same countries take advantage of their friendship with the United States, both in Military Protection and Trade... Donald J. Trump