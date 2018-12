Terugtrekking van Qatar uit oliekartel Opec ‘staat los van conflict met buurlanden’

Qatar is sinds 1961 lid van de Opec, maar wil zich nu gaan concentreren op de productie van aardgas. De staat is met 610 duizend vaten per dag (cijfers van de maand oktober) de op tien na grootste olieproducent van de Opec. Daarnaast is Qatar al de grootste exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas, LNG, en produceert het land bijna 30 procent van al het natuurlijke aardgas.

Het besluit heeft volgens de minister niets te maken met het conflict van Qatar en haar buurlanden Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Jemen en Egypte. Zij beschuldigen Qatar ervan dat het extremistische groeperingen steunt en ergeren zich vooral aan de banden tussen het emiraat en Iran, de aartsvijand van Saoedi-Arabië. Vorig jaar kondigden de vijf Arabische landen al een blokkade af tegen Qatar, en Saoedi-Arabië is van plan een kanaal langs de grens te graven, waardoor het schiereiland Qatar een eiland zou worden.

Olieprijzen aanjagen

De Opec vergadert deze week op het hoofdkwartier in Wenen over de productie. Naar verwachting gaat de organisatie samen met bondgenoten als Rusland besluiten de productie te verlagen, om zo de olieprijzen aan te jagen. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd stevig gedaald door zorgen over een hoge productie en zwakkere vraag.

Saoedi-Arabië, het belangrijkste Opec-lid, heeft samen met niet-lid Rusland besloten om ook in 2019 samen op te trekken bij het bepalen van de olieproductie om zo de markt te reguleren. Dat kwamen beide landen overeen op de G20-top in Argentinië. De olieprijzen gingen maandag flink omhoog, mede door berichten over de verlengde samenwerking tussen Saoedi-Arabië en Rusland. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg tijdens de handel in Singapore bijna 5 procent tot 53,42 dollar (46,99 euro). De prijs van Brentolie klom 4,5 procent tot 62,14 dollar per vat.