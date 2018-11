Teruglezen: officier van justitie ondervraagd over informatie van informanten in proces tegen Willem Holleeder

Het liquidatieproces tegen Willem Holleeder (60) gaat bijna de laatste fase in. Op 5 februari begon de zaak tegen de crimineel die politie en justitie al bijna vier decennia bezighoudt. Deze maand zijn de laatste zittingsdagen van de inhoudelijke behandeling. Vandaag werd officier van justitie Betty Wind ondervraagd. Zij is bij het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de informatie die via het Team Criminele Inlichtingen binnenkomt.

