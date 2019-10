Liveblog rechtszaak motorclub Caloh Wagoh

Teruglezen liveblog - ‘Alsof het om Brabantse worstenbroodjes gaat, wordt gesproken over mensenlevens’

Leden van motorclub Caloh Wagoh zouden plannen hebben gemaakt voor de liquidatie van zes bekende Amsterdamse criminelen. Vandaag vond in de beveiligde rechtbank van Schiphol de inleidende zitting plaats in het almaar uitdijende proces, waarin kroongetuige Tony de G. onder meer verklaringen heeft afgelegd over de voortvluchtige topcrimineel Ridouan T.