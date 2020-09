Teruglezen: Kabinet bereid te bewegen op woonthema's

Hier let debatexpert Roderik van Grieken op tijdens de Algemene Beschouwingen

Traditie direct na Prinsjesdag: de Algemene Politieke Beschouwingen. Roderik van Grieken analyseert namens het Nederlands Debat Instituut al sinds 2008 welke politicus zich de beste debater mag noemen. Hoe kijkt hij?

Premier Rutte: ‘Het was een loodzwaar halfjaar, maar de energie is onverminderd’

Premier Mark Rutte ontvangt op Prinsjesdag traditiegetrouw de schrijvende pers voor een groepsgesprek in het Torentje. Tien kritische vragen over een kabinet in crisistijd en de roep om een nieuwe visie.

Kabinet snoert de gordels aan: ‘Zet u schrap!’

Met de niet mis te verstane boodschap dat barre tijden op komst zijn, waarschuwt het kabinet het land om zich schrap te zetten voor 2021. Dat wordt het jaar waarin de verdoving van de staatssteun langzaam maar zeker uitgewerkt zal raken.

Hoeveel verandert jouw koopkracht?

Volgend jaar gaan we er gemiddeld iets op vooruit in koopkracht. Maar lang niet alle huishoudens profiteren evenveel. Bekijk met deze graphic wat je kunt verwachten voor jouw inkomensgroep.