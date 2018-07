Liveblog Holleeder

Teruglezen Holleeder-proces - Rechter: ‘Het was wat lichtvoetig van mij om te denken dat we er vandaag een punt achter konden zetten’

Op de dertigste zittingsdag van het Holleeder-proces was opnieuw Astrid Holleeder aan het woord. Op deze laatste zittingsdag voor de zomerstop getuigde ze over de rol die haar broer zou hebben gespeeld bij de liquidatie van ‘bankier van de onderwereld’ Willem Endstra. Volgens Astrid gaf Willem Holleeder opdracht tot deze liquidatie. Het motief: Holleeder perste Endstra voor miljoenen euro’s af, maar Holleeder zou woedend zijn geworden toen hij ontdekte dat Endstra heimelijk met de politie over hem sprak. Lees het verslag hier terug.