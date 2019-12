liveblog ACTIES BOEREN EN BOUWERS

Teruglezen - Boeren protesteren door hele land, gaan in gesprek met media in Hilversum

Op verschillende plekken in het land voeren boeren vandaag actie. Zij worden gesteund door collega's uit Duitsland en door actievoerders uit de bouw. Het verkeer staat vast op verschillende snelwegen en de verkeershinder zal vermoedelijk tot in de avond duren. Op het Mediapark in Hilversum verzamelden honderden trekkers zich, enkele boeren gingen in gesprek met de media. Lees hier de ontwikkelingen terug.