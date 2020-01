Terugkerende Kamer wil een klap op de vuurpijl

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen (D66) en Esther Ouwehand (PvdD) tijdens het eerste vragenuur in de Tweede Kamer na het kerstreces. Beeld ANP - Bart Maat

In het dominodebat over de uitbreiding van het vuurwerkverbod, gingen vandaag weer twee stenen om. Intussen pakt een enthousiaste Kamer het asieldebat op waar het in 2017 was gebleven.

NA HET RECES

Vuurwerkdebat bereikt de Kamer

Het is de tragiek van de soms wat al te lange recessen van de Tweede Kamer: soms hobbelt het debat in de nationale vergaderzaal wel erg achter de feiten aan. Twee weken lang was het land in de ban van het vuurwerkverbod, één voor één gingen partijen en ministers in de media om, uiteindelijk sloot het kabinet vrijdag af met de mededeling dat een groot deel van het consumentenvuurwerk inderdaad nog dit jaar in de ban gaat.

En net toen alles er wel over gezegd was, bereikte het debat vandaag dan ook de Tweede Kamer. In de allereerste mondelinge vraag van het derde decennium van deze eeuw, riep fractieleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren minister Van Veldhoven op het matje: wat is het kabinet van plan met het vuurwerk? Of, in haar woorden: ‘Waar blijft de klap op de vuurpijl?’

Maar veel meer dan premier Rutte er vrijdag over zei, wilde Van Veldhoven niet kwijt. De details volgen pas in februari, nadat het kabinet het er nog eens over heeft gehad met de politie, de brandweer, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en andere deskundigen.

Voor de politieke fijnproevers was er toch nog een nieuwtje: in navolging van de CDA-bewindslieden is nu ook de christendemocratische Kamerfractie om, al leek het niet helemaal van harte: ‘Wij zullen niet tegenstemmen’, verklaarde het CDA-Kamerlid Van Dam. Net buiten de vergaderzaal liet VVD-fractievoorzitter Dijkhoff weten dat ook zijn fractie het kabinet zal volgen. Eigen schuld van de mensen in het land, legde Dijkhoff uit. ‘Als mensen er verantwoordelijk mee waren omgegaan, had het niet zover hoeven komen.’ Hij noemt zijn nieuwe standpunt een kwestie van ‘voortschrijdend inzicht'.

Wel dringen beide coalitiepartijen erop aan dat het niet bij een vuurwerkbeperking blijft, maar dat er ook een offensief komt tegen de ‘pure hufterigheid’ (dixit van Dam) die velen in de nieuwjaarsnacht in de greep heeft. Of, zoals Van Dam het zei: ‘Anders verandert er nog geen klap.’

De volgende vraag is nog wel wát er nou precies verboden wordt. GroenLinks, SGP en de Partij voor de Dieren blijven onverminderd aandringen op een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, maar het grootste deel van de Kamer stuurt aan op een verbod op losse vuurpijlen en het knalvuurwerk. De sierpotten en de fonteinen blijven dan nog buiten schot. Meer details volgen in februari.

NA HET RECES (2)

‘Een groot debat’

In één moeite door greep een eensgezinde Tweede Kamer de hervatting van het vergaderjaar aan om meteen even een punt te maken: in de aanloop naar de verkiezingen van 2021 - en met PVV en FVD in de Peilingwijzer samen op zo'n dertig zetels - keert het immigratiebeleid met stip terug bovenaan aan de politieke agenda. Liefst zes partijen wilden zo snel mogelijk met het kabinet in debat nu is gebleken dat het aantal inwoners de komende decennia harder groeit dan eerder gedacht en nu vice-premier De Jonge heeft laten weten dat er grenzen gesteld moeten worden aan de hoeveelheid nieuwkomers die Nederland kan opnemen.

De coalitiepartijen willen zo'n debat vooral om het kabinet aan te sporen tot actie. De oppositiepartijen willen ook een debat, maar vooral om te vragen wat de coalitie nou eigenlijk heeft uitgevoerd na de formatie van 2017, toen immigratie ook al bovenaan de agenda stond. Toen was het zelfs belangrijk genoeg voor een breuk met GroenLinks, omdat die partij niet open stond voor opvangdeals met de Noord-Afrikaanse landen. In de tweeënhalf jaar die sindsdien verstreken is van zulke deals weinig meer vernomen, maar toch pleiten VVD en CDA nu weer met hetzelfde enthousiasme voor ‘opvang in de regio'.

Wie geen recht heeft op asiel, moet vertrekken. Ministeries moeten drukmiddelen zoals ontwikkelingsgeld, visa en landingsrechten gaan inzetten, zie ook mijn aangenomen motie.👇🏼En: voorkom dit probleem door ander asielstelsel zonder aanvragen in Europa! https://t.co/N9IH8KJZS7 — Bente Becker (@bentebecker) 13 januari 2020

Ter plekke besloten alle aanvragers er één debat van te maken, op korte termijn. Dat wordt dan wel een ‘groot substantieel debat', kondigden alle betrokkenen aan, waarin álle aspecten van de immigratie aan de orde zullen komen.

Omdat in zulke debatten altijd het risico dreigt dat de feiten ondergesneeuwd raken door politieke aannames, zette de Volkskrant alvast alle cijfers over migratie in Nederland voor u op een rij.

EN DAN DIT NOG

Filosoof van de Fortuynrevolte

Ook in Nederland treuren conservatieve denkers en politici om het heengaan van de Britse filosoof Roger Scruton. Die wist in Nederland nooit een groot publiek te bereiken, maar was van groot belang in de conservatieve politieke stroming die hier opkwam in de jaren van de Fortuyn-revolte en die nu politiek gestalte krijgt in Forum voor Democratie. ‘Thierry Baudet is politiek gevormd in dat netwerk', aldus politicoloog Merijn Oudenampsen.

Roger Scruton. Beeld Reyer Boxem / HH

Uit de running

Tegenslag voor Rens Ramaekers (D66), die in 2017 als 25-jarige werd onthaald als het jongste Tweede Kamerlid van deze lichting. Hij gaat voorlopig met ziekteverlof wegens een burn-out. Zijn tijdelijke vervanger is Marijke van Beukering (48).

