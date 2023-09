Terugkeer warm weer

Na een heldere nacht met weinig wind kan het zaterdagochtend vroeg op sommige plaatsen behoorlijk nevelig of mistig zijn. De lage wolkenflarden lossen geleidelijk op en tijdens de middag is het overwegend zonnig geworden. Er komen stapelwolken tot ontwikkeling en in het binnenland kunnen deze wolken nog tot een lichte regenbui uitgroeien. Daarna volgen droge dagen. Een uitloper van een hogedrukgebied komt vanaf de Azoren dichterbij en dat zorgt de komende dagen voor een ander weertype. Zaterdag en zondag waait er een zwakke tot matige noordenwind en wordt het 21 tot 23 graden. Naast flinke zonnige perioden zijn af en toe nog wolkenvelden of dikke stapelwolken zichtbaar aan de lucht.

Na het weekend verplaatst het hogedrukgebied en hierdoor draait de wind bij ons naar het oosten tot zuiden. De aangevoerde luchtsoort is een stuk warmer. Het weerbeeld wordt hierdoor nog zonniger en de temperatuur stijgt sterk. Op steeds meer plaatsen gaat het kwik over de zomerse grens van 25 graden heen. In het zuiden en oosten kan het zelfs richting 28 graden opwarmen. Tijdens heldere nachten met weinig wind koelt het flink af en kan het zelfs kouder dan 10 graden worden. Een groot contrast dus tussen de dag- en nachttemperatuur.