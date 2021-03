Terugkeer Trump op sociale media ‘gaat het hele spel op zijn kop zetten’, volgens team-Trump

Trump wordt geweerd door Twitter, daarom gaat hij een eigen kanaal beginnen op sociale media. Beeld AFP

Jason Miller, Trumps voornaamste adviseur sinds hij uit het Witte Huis is vertrokken, kondigde op Fox News aan dat zijn baas van plan is binnen enkele maanden weer terug te keren op de sociale media met zijn eigen platform.

Sinds de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers, die wilden voorkomen dat het Congres de verkiezing van Joe Biden tot president zou bezegelen, wordt Trump geweerd door Twitter, Facebook en Instagram. Er loopt nog een beroep van Trump bij Facebook, maar kennelijk wil hij de zaak voortaan in eigen handen houden.

Groot

Hoe het platform eruit zal zien, kon Miller nog niet zeggen. 'Maar ik kan wel zeggen dat het groot zal zijn, als hij begint', zei Miller. Volgens hem is Trump met verscheidene bedrijven in gesprek die hem hebben benaderd om een platform op te starten. ‘Dit gaat de grootste knaller op de sociale media worden, het gaat het hele spel op zijn kop zetten’.

Sinds de voornaamste sociale media hem weren moet Trump het doen met berichten van zijn Save America-fonds waarmee hij Republikeinse kandidaten en een eventuele tweede campagne voor het Witte Huis wil steunen. Daarnaast slingert hij vanuit zijn golfparadijs Mar-a-Lago, waar hij tegenwoordig woont, e-mails de wereld in met het zegel van ‘de 45ste president van de Verenigde Staten’.

Die mails gebruikt Trump om af te rekenen met Republikeinen die het impeachmentproces tegen hem hebben gesteund of zelfs voor zijn afzetting hebben gestemd. Maar Trump wil weer een spreekbuis hebben met de kracht van Twitter, dat hij jarenlang gebruikte om zijn achterban te mobiliseren en zijn tegenstanders publiekelijk te vernederen.

Parler

Aanvankelijk speelde Trump met het idee zijn boodschap via Parler te verspreiden, maar ook die dienst is inmiddels in de ban gedaan. Bovendien waren zijn adviseurs, onder wie zijn schoonzoon Jared Kushner, ertegen dat Trump zich in dat milieu van complotdenkers en hele en halve racisten zou begeven.

Onduidelijk is nog hoe Trump kan voorkomen dat ook zijn nieuwe spreekbuis vol komt te zitten met haatberichten uit extreemrechtse hoek. In ieder geval moet het nieuwe platform Trump nog meer greep geven op de achterban van de Republikeinse partij. De afgelopen tijd heeft Trump er al verscheidene malen blijk van gegeven dat hij de leiding van de partij niet helemaal vertrouwt, vooral Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, niet. McConnell wekte Trumps woede door te zeggen dat deze moreel verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool.

Trump heeft de Republikeinse partij verboden zijn naam te gebruiken voor het inzamelen van geld voor de verkiezingscampagnes voor het Congres in 2022. Hij is bang dat een deel daarvan dan gaat naar kandidaten die niet honderd procent achter hem staan. In plaats daarvan roept hij zijn achterban alleen geld over te maken naar zijn Save America-fonds.

Hoe sterk de greep van Trump op de partij nog is, blijkt wel uit de tientallen Republikeinse Congresleden die hij al over de vloer heeft gehad. Volgens Jason Miller hebben al zo’n zeventig Republikeinen de ‘pelgrimstocht’ naar Mar-a-Lago gemaakt in de hoop Trumps steun te krijgen.

Op zijn beurt is Trump op zoek naar kandidaten die hem kunnen helpen af te komen van Republikeinen die hem ‘ontrouw’ zijn geweest. Zo is hij van plan zijn steun te geven aan een trouwe volgeling die het komend jaar in de voorverkiezingen bij de Republikeinen wil opnemen tegen Brad Raffensperger, de ‘minister van binnenlandse zaken’ in Georgia. Raffensperger heeft het bij Trump verbruid omdat hij eind vorig jaar weigerde in te gaan op diens verzoek precies zoveel stemmen te ‘vinden’ die hij nodig had om zijn achterstand op Biden in die staat goed te maken.

Er loopt overigens in Georgia nog een onderzoek of Trump daarvoor moet worden aangeklaagd wegens een poging kiesfraude uit te lokken.