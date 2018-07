Terugkeer Syriëgangers in stroomversnelling

De terugkeer van Nederlandse Syriëgangers, al dan niet met hulp van de overheid, lijkt in een stroomversnelling te komen. Dinsdagochtend liet Syriëganger Victor D. (30) tegenover RTV Oost weten dat de kans op zijn terugkeer naar Nederland ‘aanzienlijk vergroot’ is nu justitie in Rotterdam zes jaar celstraf tegen hem eist wegens deelname aan een terroristische organisatie.

Foto Novum RegioFoto

D. had op een veel hogere strafeis gerekend en vertelde bij monde van zijn advocate Anita Gaillard ‘aangenaam verrast’ te zijn. Hij gelooft dat hij bij een eventuele berechting slechts vier jaar in een gevangenis hoeft door te brengen.

Enkele uren na D.’s uitspraken stapten twee andere Syriëgangers – Reda N. uit Leiden en Oussama A. uit Utrecht – onder begeleiding van de Nederlandse marechaussee in Turkije op het vliegtuig naar Nederland. N. en A., die in 2016 in Turkse hechtenis werden genomen na een vlucht uit Syrië, werden afgelopen mei tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. N. en A. zijn hiertegen in beroep gegaan en zouden het proces in Nederland in vrijheid mogen afwachten.

Hun voorgenomen terugkeer leidde tot veel beroering in Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer liet minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus weten dat N. en A. na hun aankomst in Nederland worden vastgezet op de Terroristische Afdeling (TA) in Vught.

Ook drie vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen die in Koerdische vluchtelingenkampen in Noord-Syrië verblijven, staan op het punt de terugreis naar Nederland te maken. Tegen hen is door de Rotterdamse rechtbank een bevel tot gevangenneming uitgevaardigd. De vrouwen vormen volgens de rechter een gevaar voor de Nederlandse staatsveiligheid. Volgens de NOS heeft justitie dit bevel naar de Koerdische leiders van de vluchtelingenkampen gestuurd. De verwachting is dat de Koerden, die de Syriëgangers liever kwijt dan rijk zijn, de Nederlandse Syriëgangers snel op het vliegtuig zullen zetten.

Kabinetsbeleid is dat Syriëgangers die willen terugkeren naar Nederland zelf een Nederlands consulaat in Turkije of Irak moeten zien te bereiken. Volgens premier Rutte is het veel te gevaarlijk om hen in ‘strijdgebied’ op te halen. Aan dat beleid verandert niks, laat justitie weten.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer sprak zich in april uit tegen de onwil van het kabinet om Nederlandse Syriëgangers te repatriëren. Dit zou volgens Kalverboer vooral ten koste gaan van hun kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen zouden leven.

Irak eist sinds dinsdag dat buitenlandse jihadisten – ‘mits onschuldig’ –terugkeren naar hun herkomstlanden. ‘We hebben al gesproken met de ambassades van Duitsland, Azerbeidzjan, Rusland’, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Irakese autoriteiten zitten nu 833 kinderen van veertien nationaliteiten vast in Iraakse gevangenissen. Onbekend is of daar ook Nederlandse kinderen tussen zitten.