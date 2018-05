Terugkeer Berlusconi in politiek plots mogelijk na uitspraak rechter: verbanning verkort wegens goed gedrag

Een terugkeer van Silvio Berlusconi in de Italiaanse politiek is plots mogelijk, nadat de rechter zijn verbanning heeft verkort wegens goed gedrag. Berlusconi mocht zich na een veroordeling in 2013 voor belastingfraude niet langer kandidaat stellen.

Silvio Berlusconi bij een persconferentie Foto AP

Alsof het dit weekend in politiek Italië al niet spannend genoeg is, besloot een Milanese rechter vrijdagavond dat Silvio Berlusconi (81) niet langer verbannen is uit de Italiaanse politiek. Dat betekent dat de hoogbejaarde en eerder voor belastingfraude veroordeelde ex-premier zich bij toekomstige verkiezingen gewoon weer verkiesbaar mag stellen als kandidaat voor zijn partij Forza Italia.

Zowel de uitspraak als de timing is opmerkelijk: Italië houdt dit weekend de adem in omdat de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega tot maandag de tijd hebben een regering te vormen. Die onderhandelingen werden mogelijk nadat Berlusconi’s partij afgelopen woensdag haar lijstverbinding met de Lega opzegde. Dat was een harde eis van de Vijfsterrenbeweging, die in Berlusconi een symbool ziet voor alles wat mis is met de Italiaanse politiek.

Belastingfraude

Berlusconi mocht zich na een veroordeling in 2013 voor belastingfraude bij zijn bedrijf Mediaset niet langer kandidaat stellen. Als partijleider van Forza Italia bemoeide hij zich weliswaar nadrukkelijk met het politieke reilen en zeilen in Rome - en tijdens de afgelopen verkiezingen was hij niet uit het campagnecircus weg te slaan - maar een plek in de Kamer, Senaat of regering was voor hem uitgesloten.

Tot vrijdag althans, toen een rechtbank in Milaan besloot de verbanning te verkorten wegens goed gedrag. Eerder al werd de vier jaar gevangenisstraf waartoe Berlusconi was veroordeeld omgezet in een taakstraf in een bejaardentehuis. Het oordeel kwam een maand eerder dan verwacht. Het is onbekend waarom.

'Eindelijk een einde aan vijf jaar onrecht'

Dat Berlusconi de afgelopen vijf jaar geen politieke functie mocht vervullen, was volgens zijn vertrouwelingen een doorn in het oog van de multimiljardair, die zichzelf nog altijd ziet als een van de belangrijkste politici ooit in Italië. Zijn partij reageerde zaterdag dan ook opgetogen op zijn ‘rehabilitatie’. ‘Eindelijk is er een einde gekomen aan vijf jaar onrecht’, aldus de officiële verklaring.

Ook Lega-voorman Matteo Salvini – die tot vorige week een lijstverbinding had met Berlusconi’s partij – zei verheugd te zijn: ‘Ik ben daadwerkelijk opgetogen. Het is goed nieuws voor hem, maar vooral voor onze democratie’. De Vijfsterrenbeweging – die zo ongeveer is ontstaan uit een diepgewortelde haat jegens Berlusconi – onthield zich zo veel mogelijk van commentaar.

Berlusconi: 75 keer voor de rechter gedaagd, Ruby-zaak loopt nog

De uitspraak heeft waarschijnlijk een beperkte invloed op de coalitieonderhandelingen tussen de Vijfsterrenbeweging en de Lega. Forza Italia verliest volgens de peilingen bijna wekelijks aan populariteit, waardoor Berlusconi geen baat heeft bij nieuwe verkiezingen op korte termijn. Wel heeft dit mogelijk gevolgen voor de beloofde gedoogsteun van Forza Italia aan een nieuw kabinet. Nu Berlusconi zelf weer een gooi mag doen naar het premierschap, zou hij op termijn de stekker uit een populistisch kabinet kunnen trekken om zich op die manier als redder van Italië en Europa te presenteren.

Berlusconi werd in zijn leven al 75 keer voor de rechter gedaagd. Momenteel wordt hij verdacht van het omkopen van getuigen in de Ruby-zaak. Berlusconi zou tijdens een van zijn beruchte Bunga-Bungafeestjes seks hebben gehad met een minderjarige prostituee: Ruby. Daarvoor werd hij in eerste instantie veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar in hoger beroep verrassend vrijgesproken. Volgens de openbaar aanklager komt dat omdat hij tussen 2011 en 2015 meer dan 10 miljoen euro betaalde aan in totaal 22 getuigen om hun mond te houden. Mocht hij in deze zaak worden veroordeeld, dan wordt hij wederom verbannen uit de Italiaanse politiek.