Teruggeroepen raadsleden ‘verbijsterd’ over geheimzinnige vergadering Westland

Het is de vraag of het college van de gemeente Westland deze truc in gedachten had toen het in allerijl de raadsleden terugriep van vakantie en een besloten vergadering aankondigde over een niet nader te noemen onderwerp. Hoe dan ook is het effect hetzelfde: het speculeren is losgebarsten. De ogen van Nederland zijn vanavond op Westland gericht.

In Den Haag mag het dan ongebruikelijk zijn om de Tweede Kamer terug te roepen van reces, in de gemeentepolitiek is het nog ongewoner dat raadsleden hun vakantieadres vervroegd moeten verlaten. En dus, zo zijn de speculaties, moet er in Westland wel iets heel ernstigs aan de hand zijn.

‘Verbijsterd’

‘Ik zit al dertig jaar in de politiek’, zegt Nico de Gier, fractievoorzitter van de PvdA in Westland, ‘maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.’ De Gier heeft contact met de andere fractievoorzitters. ‘We zijn allemaal even verbijsterd. Het college zal wel met een heel goed verhaal moeten komen, anders gaan we niet akkoord met beslotenheid van de vergadering.’

Het geruchtencircuit draaide de afgelopen dagen op volle toeren. Gaat de gemeente een financieel verlies aankondigen? Is er een wethouder in opspraak geraakt? Is er nieuws over de huisvesting van tweeduizend arbeidsmigranten? Gaat het over het gemeentehuis, waar te weinig werkplekken zijn voor de groeiende groep ambtenaren?

Tipje van de sluier

Op de website van de gemeente wordt dinsdagmiddag een miniem tipje van de sluier opgelicht. Punt drie van de agenda: ‘Voorstel tot vaststelling van het besluit tot spoedige reparatie in een urgente ruimtelijke kwestie’, staat er.

Ook raadslid John Witkamp van Lokale Politieke Federatie (LPF), die deel uitmaakt van het college, tast nog in het duister. Het kan zijn dat er écht iets belangrijks staat te gebeuren, meent hij. ‘Misschien moeten er besluiten uit het verleden worden gerepareerd. Of gaat het om gevoelige informatie die financiële schade of imagoschade voor de gemeente kan opleveren.’

Olifant

Maar aannemelijker vindt Witkamp het dat van een mug een olifant is gemaakt. ‘Ik zie dat een aantal oppositiepartijen moord en brand schreeuwen over de beslotenheid’, zegt hij, ‘maar die zijn nog steeds geschokt dat ze voor het eerst in jaren niet in het college zitten’.

Het is ‘opvallend’ en ‘gek’, countert PvdA-raadslid De Gier, dat de LPF in de oppositie altijd het hoogste woord voerde over openbaarheid en transparantie. ‘Vier jaar hebben ze lopen schoppen tegen het college omdat er te veel in het geheim gebeurde. Nu zitten ze net in het college en is hun eerste wapenfeit een geheime vergadering.’

Toelichting

Om de gemoederen wat te temperen voorafgaand aan de geheimzinnige gemeenteraadsvergadering heeft burgemeester Agnes van Ardenne-van der Hoeven de fractievoorzitters dinsdagmiddag om 6 uur uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Een uur later moet de raad beslissen of de vergadering inderdaad besloten is. Vervolgens kunnen de raadsleden vertrouwelijke stukken inzien en hebben ze een half uur de tijd om met hun fractie te overleggen. Later op de avond worden vervolgens in het openbaar besluiten genomen.

Een woordvoerder van de gemeente Westland wil niet zeggen waarom het college de geheimzinnige zaak achter gesloten deuren wil bespreken. ‘Dan geef ik te veel weg.’ Of het onderwerp van de vergadering ook buiten het Westland de gemoederen zal beroeren? ‘Het kan weleens uitlopen op een teleurstelling.’