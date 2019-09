Teruggang FNV gaat sneller dan verwacht: ledental nu onder 1 miljoen

Deelnemers aan een FNV-mars in Amsterdam op de Dag van de Arbeid. Beeld ANP

De FNV bevestigde de terugloop zaterdag op de website, na berichtgeving door Het Financieele Dagblad, dat zich baseert op interne rapportages van de bond. Volgens het FD wordt de FNV vooral getroffen door de vergrijzing. Het grootste aantal uitschrijvingen komt voor rekening van de seniorentak. Bijna 40 procent van de FNV-leden is zestigplusser.

De bond slaagt er niet in om de uitstroom te compenseren met de aanwas van jonge leden. De jongerenbond zag het aantal leden ook dalen, met 6 procent.

Volgens de FNV komt de daling doordat het ledenbestand is opgeschoond, waardoor het aantal leden ‘nipt’ onder de 1 miljoen leden is gezakt. Die opschoning was nodig nadat in 2015 de grootste vakbonden samen gingen in één bond, met 800 duizend leden. Daarnaast kent de FNV een aantal aangesloten bonden, zoals bijvoorbeeld de politiebond NPB en onderwijsvakbond Aob, met in totaal 200 duizend leden.

De FNV wijst erop dat alle organisaties met leden of abonnees te maken hebben met een terugloop. Ook stipt de bond aan dat ze nog wel drie keer zo veel leden heeft als alle politieke partijen samen. Met 80 duizend leden onder de 35 jaar is de FNV ook nog eens de grootste jongerenorganisatie van Nederland, aldus de verklaring.

Representatief

Werkgevers en de politiek zouden het zakken onder de 1 miljoen leden kunnen aangrijpen om de representativiteit van de FNV ter discussie te stellen. Ofwel: spreekt de bond nog wel namens de werknemers van Nederland als er steeds minder leden zijn? Volgens penningmeester Willem Noordman blijkt ‘uit alle onderzoeken en peilingen’ dat 80 procent van de werkenden de inzet van de FNV steunt. De bond richt zich vooral op minder flexwerk, naast meer loon.

De pijn zit vooral bij de fusiebond, waarin ambtenarenbond AbvaKabo, Bondgenoten (industrie) en FNV Bouw zijn opgegaan. Daar vertrokken tot augustus al 39 duizend leden, terwijl voor het hele jaar op 40 duizend was gerekend. Er zitten nog 30 duizend opzeggingen in de pijplijn.

De sneller dan verwachte teruggang betekent ook dat de FNV moet snijden in de begroting voor dit en volgend jaar. De bond zegt een gezonde financiële positie te hebben, met ‘ruim voldoende middelen om dit op te vangen.’