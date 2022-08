Terugblik op het EK: wat zegt het dat Engeland heeft gewonnen? En hoe staat Nederland ervoor?

Het Engelse team met de EK-beker. Beeld AFP

Gisteren won Engeland met 2-1 van Duitsland, de eerste voetbaltitel voor Engeland in meer dan vijftig jaar. Heeft het beste team dit toernooi gewonnen?

‘In ieder geval het overtuigendste team. Het klinkt misschien wat zweverig, maar de Engelsen straalden de vastberadenheid uit dat ze zich de titel niet zouden laten ontglippen. Op de EK’s en het WK hiervoor eindigden ze drie keer in de halve finale en dit team had zoiets van: we gaan het dit keer wél doen.

‘Maar het begint er natuurlijk mee dat Engeland erg goede spelers heeft. De Engelse competitie is competitiever dan de meeste andere nationale vrouwencompetities, die veelal worden gedomineerd door een of twee clubs. Daardoor zijn ze eraan gewend dat ze voor de punten moeten vechten en dat heeft ze in deze strijd geholpen.’

Is de hand van bondscoach Sarina Wiegman, onder wie Nederland ook Europees kampioen werd, terug te zien?

‘Dat denk ik wel. In elk geval zeggen de spelers dat over haar en de Engelse pers is werkelijk lyrisch. ‘In Sarina we trust’ is niet voor niets uitgegroeid tot een soort nationaal motto. Iedereen die met Wiegman heeft gewerkt, zegt dat ze heel open, direct en duidelijk is.

‘Ik denk dat het brengen van duidelijkheid en een winnaarsmentaliteit haar voornaamste verdienste is. Dat begon al in het najaar, toen Engeland twee keer met 10-0 won en Wiegman ontevreden was omdat de spelers volgens haar meedogenlozer hadden moeten zijn, vooral voor de goal. Tegelijkertijd geeft ze spelers veel vertrouwen. Zo is ze alle wedstrijden met dezelfde basis gestart en paste ze vaak dezelfde wissels toe, die dan steevast deden waar ze op hoopte: de wedstrijd openbreken.’

Engeland wacht al meer dan vijftig jaar op een grote titel. Vorig jaar verloor het mannenteam nog de EK-finale. Wat betekent deze overwinning voor de Engelsen?

‘Dat het Engelse voetbal al decennia snakt naar een titel, is welbekend. Maar ik vind het toch bijzonder dat dit nu is goedgemaakt door het vrouwenteam, en dan vooral dat een groot publiek dit zo beleeft. Ik denk dat deze titel tien jaar geleden niet zo sterk was omarmd als nu, toen stelde het vrouwenvoetbal toch minder voor. Veel Engelsen zullen nog steeds hopen dat de mannen ook nog een keer de titel winnen, maar het is niet zo dat dit als een reserveprijsje wordt gezien.’

Nederland strandde in de kwartfinale. Welke indruk maakte het team op jou?

‘Geen beste. Ik denk dat Nederland het hele toernooi zoekende is gebleven. Al jaren wordt gezegd dat de selectie moet worden verfrist met nieuwe spelers. De kritiek op Wiegman is ook dat ze dat in haar tijd te weinig heeft gedaan. De huidige coach, Mark Parsons, heeft de selectie wel verjongd, maar koos in de basisopstelling toch steeds voor de vertrouwde gezichten.

‘Daar lijkt, zeg ik met een slag om de arm, de rek een beetje uit te zijn. Het is tijd om relatief onervaren nieuwe spelers voor de leeuwen te werpen, maar elke coach stuit op hetzelfde probleem: wanneer? Dit toernooi is het eigenlijk noodgedwongen gebeurd, onder meer omdat Lieke Martens en Sari van Veenendaal geblesseerd raakten. Een lichtpuntje is dat sommige van de nieuwe spelers het uitstekend deden, zoals Daphne van Domselaar, maar de basis van een nieuw, samenhangend team heb ik niet gezien.

‘Zorgwekkend vind ik de manier waarop spelers over hun coach spraken. Jill Roord zei in een interview tegen me dat spelers afhaken bij zijn lange besprekingen en het niet altijd eens zijn met zijn tactische keuzes. Na de laatste wedstrijd zeiden spelers dat Nederland te verdedigend had gespeeld. Ik vroeg hoe dat kan, want de bondscoach zegt juist aanvallend te willen spelen, waarop Daniëlle van de Donk zei: ‘Misschien hebben Mark en ik net een andere betiteling van ‘aanvallend voetbal’.’ Het is te makkelijk om alles aan de coach te wijten, maar dit zijn wel signalen dat spelers en coach niet helemaal op een lijn zitten.’

In je verslag van de finale schreef je dat de dominantie van Engeland, Duitsland, Spanje en Frankrijk dit toernooi groter leek te zijn dan ooit. Wat zegt dat?

‘Een belangrijke ontwikkeling is dat grote clubs uit het mannenvoetbal nu flink investeren in het vrouwenvoetbal. Denk aan Barcelona, Paris Saint-Germain en eigenlijk alle grote Engelse clubs uit de Premier League. De toptalenten raken zo geconcentreerd bij een kleiner aantal clubs, waardoor het voor ervaring op hoog niveau belangrijker dan ooit is om bij die clubs of in ieder geval in die competities te spelen. Dat zie je terug in de groeiende dominantie van die vier landen.

‘Nederland heeft geen topclub die de motor vormt voor een nationaal team, zoals bijvoorbeeld Duitsland, waar meer dan de helft van de basisspelers bij Wolfsburg speelt en die elkaar dus goed kennen. De geroutineerde spelers van Nederland zitten wel bij topclubs, maar die gaan niet allemaal nog jaren mee. Daphne van Domselaar speelt over een tijdje vermoedelijk wel in het buitenland en Kerstin Casparij gaat nu naar Manchester City, maar het is voor het Nederlands elftal belangrijk dat een aantal andere andere talenten die stap ook zet. Het is spannend of dat de komende tijd lukt en of ze het op dat niveau ook gaan redden.’