Terug van weggeweest op tv: reclamedier Loeki de Leeuw

Loeki de Leeuw Beeld RV

Twee maanden geleden maakte Ster – een afkorting van de Stichting Ether Reclame, die in het Nederlands publiek omroepbestel de reclameblokken verzorgt – al bekend dat Loeki tijdens de aanstaande sportzomer zou terugkeren op de Nederlandse televisie. Directeur Frank Volmer zei toen op NPO Radio 2 dat de bekende leeuw sowieso tijdens het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France zal optreden.

Ter ere van het Eurovisie Songfestival, dat volgende week in Rotterdam plaatsvindt, is die rentree vervroegd. De komende tijd zullen zes verschillende Loeki-filmpjes te zien zijn, rondom de halve finales en de finale, maar ook voor en na andere televisieprogramma’s die inspelen op het festival.

‘Niet in elk blok’, laat Ster-woordvoerder Hester van Rijn weten. ‘Dat werd wel heel veel. We hebben een aantal mooie reclameblokken uitgezocht om in ieder geval veel Nederlanders te bereiken.’

Sportzomer

Ook na de sportzomer blijft Loeki zijn opwachting maken op de Nederlandse televisie. ‘Daar zijn we nu over na aan het denken’, zegt Van Rijn. ‘We denken na over bepaalde thema’s waarbij Loeki terug kan keren. Bijvoorbeeld de herfst of de feestdagen.’

Zondagavond kondigde de Ster Loeki’s rentree al aan, onder meer met een filmpje waarin Loeki uit een doos tevoorschijn kwam. ‘We wilden even kijken welke reacties dat zou opleveren. Die waren gelukkig positief’

Vanaf de jaren zeventig was Loeki, gemodelleerd naar de leeuw in het Nederlandse wapen, te zien tijdens de Ster-reclames op Nederland 1 en 2, zoals de televisiezenders toen heetten. Later zond ook Nederland 3 de animatiefilmpjes uit. De filmpjes duurden zo’n vier seconden. In totaal werden er meer dan zevenduizend gemaakt.

Loeki’s taak was aldoor een evenwichtsnummer. Bedenker Joop Geesink, eigenaar van een grote studio voor poppenanimatie, wilde dat Loeki een komische noot zou zijn tijdens de toen al vaak ergerniswekkende televisiecommercials. Tegelijkertijd mocht hij de televisiekijkers niet te veel afleiden van de spotjes zelf.

Gouden Loeki

In 2004 verdween Loeki van de buis, omdat de kosten voor productie en uitzending volgens Ster te hoog waren geworden. De prijs voor de beste reclame, de Gouden Loeki, bleef wel naar hem vernoemd.

Toch werd het leeuwtje door een aanzienlijk deel van de Nederlandse televisiekijkers gemist. In 2019 werd de petitie Breng Loeki Terug van het radioprogramma Jan-Willem Start Op door meer dan 21 duizend mensen ondertekend.

Overigens keerde Loeki eind 2016 al even terug op een ander podium. In de eenmalige glossy Loeki! – met op de cover het vrolijk zwaaiende leeuwtje – werd toen de Nederlandse reclamesector geëerd.