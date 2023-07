Terug naar Polopos, het Spaanse dorp. ‘We zullen nooit weten hoe het zonder de pandemie was gelopen’

Het dorpje Polopos in Zuid-Spanje. Beeld Eline van Nes

De winnaar van Het Spaanse dorp staat ons op te wachten op het pleintje van het – nee, háár – Spaanse dorp. ‘Welkom in Polopos!’, roept Thysa Zevenbergen (36), met hetzelfde aanstekelijke enthousiasme als waarmee ze in de tv-serie met een moker door muren sloeg, en zo honderdduizenden kijkers liet dromen van een eigen buitenlands avontuur.

Zevenbergen gaat voor, haar rossige haar als toorts in het felle daglicht. Eerst langs de witte kerk, gebouwd op het fundament van de moskee die er in het Moorse verleden stond. Dan omlaag en weer omhoog, door een smalle straat die op andere tijden de hoefstappen van muildieren en het getik van wandelstokken doet echoën.

We komen uit bij Casa 3, het al net zo blinkend witte huis dat in de RTL 4-serie aflevering na aflevering werd verbouwd, en dat nu de bed & breakfast is waar de Volkskrant een weekend als betalende gast logeert.

‘Als je naar buiten gaat: altijd de schuif erop’, zegt ze eenmaal aan de andere kant van de dubbele blauwe deur. ‘Dat is voor de fans. Die stappen anders gewoon naar binnen.’

Wijnand Boon en Thysa Zevenbergen met hun hond Leia bij de voordeur van Casa 3. Beeld Eline van Nes

Kunnen vijf Nederlandse koppels en gezinnen een Andalusisch dorpje van de ondergang redden? Dat was het idee achter Het Spaanse dorp, de successerie die RTL in juli en augustus 2019 uitzond.

In het programma, een vervolg op Het Italiaanse dorp van een jaar eerder, moesten de deelnemers in vijf maanden tijd een bouwval ombouwen tot droomhuis en tussendoor ook een eigen onderneming starten. Samen werkten ze zo aan dat hogere doel, ‘een bijna verlaten dorp in Spanje nieuw leven inblazen’, aldus de voice-over in aflevering 1.

En dan belt Holanda

In Polopos werden de Nederlanders met open armen ontvangen. Dit fotogenieke bergdorp, een uur ten zuiden van Granada en een kwartier (en een steile slingerweg) verwijderd van de Costa Tropical, telde in 2019 nog maar zestig vaste bewoners. De meesten van hen hadden de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots bereikt. Dat Polopos volgens burgemeester Matías González Braos ooit een bruisend dorp van zo’n twaalfhonderd inwoners was geweest, zou geen toerist hebben geloofd. Niet één winkel was er nog.

Het dorpje Polopos telde in 2019 nog maar zestig bewoners. Beeld Eline van Nes

Polopos onderging een lot dat ook talloze andere dorpen in Spanje treft. Op zoek naar werk trokken jongeren de afgelopen decennia massaal van het platteland naar Madrid, kuststeden of het buitenland. Hun ouders bleven achter in verouderde huizen en zagen hun dorpskroegen en kruideniers in rap tempo verdwijnen. Geboorten zijn er nauwelijks, begrafenissen zat. Zo’n drieduizend dorpen zijn nu al volledig verlaten; duizenden anderen komen met ieder nieuw jaar dichter bij de afgrond.

Dat wil zeggen: tot er ineens een productiebedrijf uit Holanda aan de lijn hing. Blue Circle, de producent achter RTL-programma Het Spaanse dorp, kwam bij Polopos uit door een Nederlands stel dat net buiten het dorp woont en in de televisiewereld werkzaam is. Het bedrijf kocht er vijf huizen op en schonk die aan de deelnemende koppels en gezinnen, die daarvoor een klein bedrag aan schenkbelasting moesten betalen.

Grote gezamenlijke plannen

De dorpsraad van Polopos kreeg inspraak. Na presentaties van tien koppels en gezinnen, van wie er een zonder succes de invoering van een eigen munt (de poloposeto) bepleitte, koos de raad in de eerste afleveringen de vijf deelnemende teams.

Elke werkdag kon de tv-kijker veilig vanaf de bank zien hoe zij hun bouwval (soms wel erg) langzaam omtoverden in een paleisje, tot afgrijzen van de burgemeester buurtwinkels openden zonder vergunning en onderling kibbelden omdat niet iedereen was uitgenodigd voor de ochtendgymnastiek.

De gezamenlijke plannen van de deelnemers waren immens: een kunstenaarsverblijf, een koffiehuis, een luxe B&B met jacuzzi, een andere B&B voor sportvakanties, een bedrijf voor motortoertochten, camperplaatsen, een wekelijkse markt – en ga zo maar door.

Een boer loopt met zijn paard door de straten van Polopos. Beeld Eline van Nes

Het leverde RTL in de zomervakantie van 2019 gemiddeld 665 duizend kijkers per dag op. Dit jaar hoopt de zender opnieuw klinkende cijfers te scoren: momenteel vinden de opnamen plaats voor een nieuw seizoen van Het Spaanse dorp. Dit keer in Zarra, een gemeente met 370 inwoners in de regio Valencia. ‘Na het succes van Polopos heeft een nieuw Spaans dorp hulp nodig’, zo zweepte RTL haar kijkers in januari op om zich aan te melden voor het nieuwe seizoen, dat vanaf zondag 27 augustus wekelijks op tv verschijnt.

Een succes voor RTL was het zeker. Maar was het dat ook voor de dorpelingen? Zijn de Nederlanders en hun bedrijven gebleven? En is de neergang van Polopos gestopt?

Kijkers klimmen over muur

Dat van die binnendringende fans: dat was dus geen grapje, zegt Zevenbergen die avond in haar huiselijke woonkeuken. Ze heeft het fornuis net uitgezet, op de houten keukentafel staat onder meer een schaal kruidige gehaktballetjes in tomatensaus. De albóndigas zijn naar recept van man en medewinnaar Wijnand Boon, die wat later is door een vertraagde vlucht vanuit Nederland. Zevenbergen begint alvast met opdienen, eten en vooral: vertellen.

‘In het begin hadden we meer dan honderd bezoekers per dag die hier op de deur stonden te kloppen. Of ze klommen over de muur en stonden ineens achter je terwijl je aan het stuccen was. Ik vond het doodeng.’

Thysa Zevenbergen en Wijnand Boon bij hun huis in Polopos. Beeld Eline van Nes

Bekenden, vrienden zelfs: dat waren zij en Boon in de hoofden van deze kijkers geworden. Liefst 44 afleveringen lang hadden ze het wel en wee gevolgd van het kunstenaarsduo, dat vóór het programma drie jaar in een camper door Europa had getrokken.

Avond aan avond stripten en herbouwden de twee hun Casa 3, begaven ze zich onder de dorpsbewoners en lieten ze hun oren murw beuken door het Andalusische dialect. Hun pronkstuk was de kunstroute die ze in de laatste afleveringen organiseerden. Op zeven locaties in het dorp lieten ze kunstenaars uit de omgeving hun werk exposeren, als aftrap voor hun langetermijnplan om Polopos op de kaart te zetten als kunstenaarsdorp. Zeker zeshonderd bezoekers lokten ze ermee de berg op. Oude tijden herleefden.

Spaarpot en creditcard leeg

In de slotaflevering wachtte Zevenbergen en Boon de pot met goud. In een stemming verkozen de dorpsbewoners hen tot ereburgers van Polopos en winnaars van de hoofdprijs van 20 duizend euro.

‘Dat was het mooiste, dat je voelde dat ze echt achter je project stonden’, zegt Boon (46). Anderhalf uur later dan gepland is ook hij aangeschoven onder de met zorg gerenoveerde houten plafondbalken. Het kale hoofd en de kunstige snor met gedraaide punten zijn die waarmee de RTL-kijker hem leerde kennen. Na de laatste aflevering waren ze nog lang niet klaar voor de massale toeloop van hun kijkers, zegt hij. ‘Eigenlijk vielen ze ons alleen maar lastig, al was dat natuurlijk niet hun bedoeling.’

Wijnand Boon en Thysa Zevenbergen nemen de planning van de week door in hun woon- en eetkamer. Beeld Eline van Nes

Zes maanden lang werkten ze keihard door aan de verbouwing. Ze keerden hun spaarpot om en trokken de creditcard leeg. Begin februari 2020 waren ze eindelijk klaar met de twee kamers op de bovenverdieping voor de verhuur. Karaktervolle kamers waren het geworden, aan weerszijden van een patio waar je ’s ochtends alleen het gefluit van vogels hoort.

‘Twee weken lang zaten we vol’, zegt Zevenbergen. ‘En toen ging in maart alles dicht.’

Het was botte pech. Mala suerte, letterlijk een slecht lot, zouden de Spanjaarden zeggen. Precies op het moment dat de deelnemers hun verbouwingen hadden afgerond en Polopos zijn plotse populariteit in klinkende munt hoopte om te zetten, brak de coronacrisis uit. Niks geen prachtig zomerseizoen. Een gesloten luchtruim en teruggekeerde grenscontroles, dát zou de nabije toekomst van het Europese toerisme zijn.

Zevenbergen en Boon hielden het hoofd ternauwernood boven water door geld te lenen van vrienden en familie, en door zich te storten op werk dat ze in hun eigen woonkamer konden doen. Zij maakte papiersnijkunst en drie kinderboeken, hij wijdde zich aan een kookboek. Samen bleven ze in Polopos.

Geen weekmarkt, geen wakeboards

Anders verging het de andere deelnemers. Zij hadden de hoofdprijs dan wel niet gewonnen, maar spraken op de slotdag wel allemaal de intentie uit om te blijven. Toch zijn de vier overige koppels en gezinnen dit weekend nergens te bekennen.

Burgemeester González Braos (59) kijkt uit over Polopos. Beeld Eline van Nes

‘We zullen nooit weten hoe het zonder de pandemie was gelopen.’ Burgemeester González Braos (59) zal het een keer of vijf verzuchten tijdens een ronde door het dorp, die door alle praatstops ruim 2,5 uur duurt en op het terras van de kleine dorpskroeg eindigt met bier en croquetas.

‘Burgemeester Matías’, een lijvige, charmante man, groeide in de loop van de serie uit tot cultfiguur. Overal liet hij zich voor strikken. Van meedoen met het (zéér recreatieve) voetbalteam dat de Nederlanders hadden opgezet tot een motortocht door de bergen met de Limburgse John, die de burgemeester zijn bochtjes wel heel voorzichtig zag nemen.

‘Ze zeggen weleens’, zegt hij aan het begin van de ronde tevreden, ‘dat ik in Nederland bekender ben dan de burgemeester van Madrid.’ Klimmend door de stille straten van zijn dorp, toch weer steiler dan hij ze herinnerde, verandert het lachen al snel in hijgen. ‘Ik denk dat ik subsidie ga aanvragen voor roltrappen.’

Polopos Beeld Eline van Nes

Een voor een komen de bekende RTL-casas in zicht, maar niet de Nederlanders die er zouden moeten wonen. Voor sommigen van hen geldt dat het coronavirus hun plannen heeft verziekt. Anderen kwamen tot het inzicht dat het rustige leventje in Polopos toch niet bij ze paste.

En dus zijn er geen sportvakanties van de jonge Mark en Donna, die Casa 5 hebben verkocht. Geen luxeverblijf met jacuzzi en coachingsessies van Kirsten en Christiaan, die een koper zoeken voor Casa 1. En ook geen motortoertochten van John en Juani, die Casa 4 voor 101 duizend euro hebben weten te slijten.

Alleen de vierkoppige familie Rutten, die in de serie voortdurend bonje had met de andere Nederlanders, heeft Casa 2 aangehouden en is dat ook in de toekomst van plan. Omdat ze het grootste deel van het jaar in Nederland doorbrengen, is het de Ruttens tot nu toe niet gelukt hun ambitieuze plannen waar te maken.

Er is geen wekelijkse markt, geen camperplaats, en ook een gehoopte wakeboardbaan aan de kust is er niet gekomen. El Rinconcillo, hun buurtwinkel zonder vergunning, is gesloten. De letters die boven de entree in het Spaans ‘Het hoekje’ spelden, zijn door de zon onleesbaar gemaakt. Voor de deur liggen zwerfkatten.

Wachten op dorpskapper

Eén team dat permanent is gebleven. Betekent dat dat Het Spaanse dorp is mislukt? Je zou zeggen van wel. Tenminste, als het succes van het programma geen twééde golf Nederlanders naar Polopos had gevoerd, voornamelijk gevormd door kijkers die het dorp na de serie maar niet uit hun hoofd konden zetten. Door hen is Polopos alsnog gegroeid met twintig tot dertig min of meer vaste dorpsbewoners, schatten Boon en de burgemeester.

De Nederlandse Esther Arenz (55) runt samen met haar man René van Megchelen (59) La Cantina Verde, een van de twee restaurants en bars in Polopos. Beeld Eline van Nes

De tweede generatie Nederlanders een bonte verzameling noemen, is een understatement. Er zijn Esther Arenz (55) en René van Megchelen (59), die met La Cantina Verde een vegetarisch restaurant zijn begonnen aan het kleine dorpsplein. Hun Groene Kantine trekt gasten uit de wijde omgeving.

Een andere René, René van Haarlem (40), heeft Casa 4 gekocht van de Limburgse John en Juani en gaat overnachtingen aanbieden. Met zijn twee kortademige Franse buldogs wacht hij op de overkomst van man Steve, die de dorpskapper wil worden.

Marcel van der Hoeven (55) brak na 26 jaar met zijn vriendin, raakte behoorlijk in de war, werd opgenomen en rust nu al anderhalf jaar uit in Polopos. Via een datingapp vond hij een nieuwe vriendin uit Venezuela. Hij en de burgemeester noemen elkaar liefkozend chico, jongen.

Ellen Otte, de schoonzus van Wijnand Boon, woont permanent met haar man en dochter in Polopos. Beeld Eline van Nes

Zelfs Wijnand Boons eigen broer Sander (51) en diens vrouw Ellen Otte (55) hebben een woning met ruime tuin in het dorp gekocht. Samen willen ze ‘high-end’ cursussen aanbieden om mensen die nog volop meedoen in de ratrace ‘te laten aarden en de ogen te openen voor de echte werkelijkheid’. Hun dochter Salomé (15) is de tweede puber in het dorp.

‘Het wordt hier een soort Benidorm’, zegt Domingo Pérez (65). Het Spaanse gevoel voor overdrijving is hem niet vergaan in de vier decennia dat hij in Nederland woonde. Op zijn 17de verhuisde Pérez naar Twente, tweeënhalf jaar geleden keerde hij hier terug door het programma. In zijn huis staat een glazen vitrinekast met miniatuurmotoren en stickers met doodskoppen, herinneringen aan zijn verleden bij No Surrender en andere motorclubs. Zijn Pools-Nederlandse vrouw Zofia (56) droomt van een eigen souvenirwinkel.

‘Jiskefet-achtige’ taferelen

Dankzij de nieuwe lichting staat Polopos er alsnog beter voor dan vóór het RTL-circus er neerstreek, zeggen de oude dorpsbewoners en hun burgemeester. Ondanks de gemiste kansen door de coronacrisis oordelen zij dat de deelname de moeite waard is geweest. Dat beamen ook Zevenbergen en Boon, al was een ‘Nederlands’ Polopos niet hun droom toen ze zich opgaven om te verhuizen naar een Andalusisch dorpje.

Zij houden vast aan hun idee van een werkdorp voor kunstenaars. In december 2022 organiseerden ze een nieuwe kunstroute, die ondanks hondenweer zo’n tweehonderd bezoekers trok. Ook hebben ze een tweede woonruimte gehuurd en die ingericht als kunstenaarsverblijf. Wie daar wil verblijven, betaalt 250 euro per maand óf maakt kunst voor het dorp.

Twee keer per week rijdt een groenteboer met een vrachtwagen vol groenten en fruit naar Polopos en omliggende dorpen. Beeld Eline van Nes

Het leverde Polopos tot nu toe een kleurrijke muurschildering op en een tijdelijke expositie van lokaal geschoten foto’s. En er zijn anderen die initiatief nemen: binnenkort willen nog weer nieuwe Nederlanders een juwelierswinkel en een keramiekzaak openen.

De veranderingen hebben van het dorp een boezem met twee harten gemaakt; het een klopt traditioneel Spaans, het ander buitenlands en moderner. Het levert soms ‘Jiskefet-achtige’ taferelen op, ziet Boon. Toen de dorpelingen werden uitgenodigd voor de foto-expositie, met ook portretten van henzelf, begreep niet iedereen het concept. ‘Eén iemand zei: joh, als je foto’s van me wilt zien, kom dan gewoon bij mij thuis. Daar hangen er een heleboel aan de muur.’

Het vegetarische restaurant is evenmin bij iedereen geland. De dorpsbewoners eten graag ‘chorizo en bloedworst, geen gehaktbal van rijst’, zegt burgemeester Matías.

Schapenherder en klusjesman Fernando Acosta Godoy heeft de verschillende Nederlandse teams veel geholpen tijdens de verbouwing van de verschillende huizen in Polopos. Beeld Eline van Nes

Dat geldt zeker voor schaapsherder Fernando Acosta Godoy (51), die op het terras van de dorpskroeg opgaat in de vleestapa die hij bij zijn biertje krijgt. ‘Gisteren hebben ze 450 van mijn dieren opgehaald’, vertelt hij goedgehumeurd. Zijn voortanden ontbreken. ‘Allemaal naar de slacht.’

Toch zijn het geen gescheiden werelden. Dat is onmogelijk in een minisamenleving als Polopos. Acosta hielp Zevenbergen en Boon met hun pittige verbouwing;. Nu zijn ze goede vrienden en heeft de herder hun zelfs laten zien hoe ze een schaap moeten villen.

Alleen die onuitspreekbare voornaam van Wijnand gaat ’m niet worden. ‘Thysa en Nando.’ Hij brengt een hand naar zijn borst. ‘Die zitten voor altijd in mijn hart.’

Een handjevol bewoners van Polopos woont een mis bij. Het zijn vaak alleen nog de (oude) Spaanse bewoners die naar de kerk gaan, iets wat zij erg betreuren. Beeld Eline van Nes