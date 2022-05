Terug naar kantoor? Directeur van Apple neemt liever ontslag

De opgestapte Apple-directeur Ian Goodfellow. Beeld Wikipedia

Daar voelde Ian Goodfellow, een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie, niet voor. ‘Ik geloof dat flexibiliteit veel beter werkt voor mijn team’, zei hij volgens een verslaggever van The Verge.

Ook in Silicon Valley werkte vrijwel iedereen tijdens de coronapandemie vanuit huis. En terwijl mensen daar in het begin aan moesten wennen, is het nu alle maatregelen zijn opgeheven voor veel werknemers juist weer lastig om naar kantoor te gaan. Het is voor velen te druk om zich te concentreren, sommigen voelen zich nog niet veilig, en anderen worstelen met de reistijd.

Om die reden had Apple besloten de druk langzaam op te bouwen: het bedrijf droeg zijn werknemers op om vanaf 11 april weer een dag per week naar kantoor te gaan. Een paar weken later, vanaf 2 mei, moesten mensen twee dagen per week hun gezicht laten zien, en vanaf 23 mei moest dat drie keer per week gebeuren.

Ontslagbrief

Daar was niet iedereen gelukkig mee, bleek al uit een onderzoek onder werknemers: half april lieten 67 procent van de mensen weten dat ze het liever anders hadden gezien. Ian Goodfellow, die aan het hoofd stond van de afdeling ‘machine learning’ van Apple, liet in zijn ontslagbrief weten dat hij er helemaal voor paste, omdat hij gelooft dat het voor zijn team niet goed werkt.

Ian Goodfellow, Apple’s director of machine learning, is leaving the company due to its return to work policy. In a note to staff, he said “I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team.” He was likely the company’s most cited ML expert. — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) 7 mei 2022

Het is onduidelijk of er meer mensen zullen volgen, maar zijn vertrek is wel een belangrijk signaal. Nadat Apple-baas Tim Cook in maart had aangekondigd dat werknemers zich voor moesten bereiden op kantoordagen, werd er volgens de New York Post al op interne fora van Apple gemopperd, en stelden mensen dat ze ontslag zouden nemen omdat ze ‘het echt niet zouden trekken om te moeten forenzen, en daarna acht uur op hun plek moesten gaan zitten’.

Ook Google verwacht sinds begin april dat werknemers weer drie dagen per week op kantoor komen. Bij Twitter is mensen juist toegezegd dat zij altijd thuis kunnen blijven werken als zij dat willen – al kan dat veranderen nu Elon Musk de nieuwe eigenaar van het bedrijf is.