Terroristische aanslag Keniaanse hoofdstad Nairobi opgeëist door Al Shabaab

Veiligheidstroepen helpen burgers te vluchten. Beeld AP

De aanslag speelt zich vlak bij het in 2013 aangevallen winkelcentrum Westgate af, waar 62 burgers omkwamen.

Over slachtoffers is nog niets met zekerheid te zeggen – in een ziekenhuis zouden tot nu toe een dode en vier gewonden zijn binnengebracht; een fotograaf zag vijf dode lichamen bij de ingang van het zogeheten DusitD2-complex. Personeel ontvluchtte de gebouwen, soms gewond of bebloed. In eerste getuigenissen benadrukten ze vooral de chaos binnen. De aanval zou nog steeds aan de gang zijn; hoeveel aanvallers er zijn, is niet bekend.

Terreurgroep Al Shabaab heeft de afgelopen jaren vaker aanslagen gepleegd in Kenia, waarbij groepjes kamikazes doorvochten tot de dood. Het zijn aanvallen die bedoeld zijn als vergelding voor de militaire operaties van het Keniaanse leger op Somalisch grondgebied.

Een gewonde man wordt geëvacueerd. Beeld AFP

Mensen ontvluchten het hotel waar de explosies plaatsvonden. Beeld AFP