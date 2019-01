Terroristische aanslag Al Shabaab in Keniaanse hoofdstad Nairobi eist zeker veertien doden

Vrouwen worden geëvacueerd uit een kantoorgebouw. Beeld EPA

Bij de mogelijk nog steeds voortdurende actie door een onbekend aantal aanvallers vielen tot dusver ook minstens acht gewonden. De aanval speelt zich af in een chique buurt niet ver van het winkelcentrum Westgate, waar in 2013 bij een vergelijkbare aanslag van Al Shabaab 67 burgers omkwamen.

De situatie rond het zogeheten Dusit-hotelcomplex aan 14 Riverside Drive was dinsdagavond acht uur na het begin van de aanval nog onduidelijk. Keniaanse veiligheidstroepen zouden het complex hebben ingenomen. Volgens minister van binnenlandse zaken Fred Matiang’i was de situatie onder controle. Maar een uur later meldden omwonenden dat zij nog steeds geweervuur hoorden. Familieleden zeiden dat geliefden zich schuilhouden in het complex. ‘Ik wissel appjes uit met mijn broer’, zei een vrouw.

In een ziekenhuis in Nairobi zouden tot nu toe minstens een dode en vier gewonden zijn binnengebracht. Bij de ingang van het complex zag een fotograaf vijf doden liggen. Personeel ontvluchtte de gebouwen, soms gewond of bebloed. In eerste getuigenissen benadrukten ze vooral de chaos binnen.

Al Shabaab heeft afgelopen jaren vaker aanslagen in Kenia gepleegd, waarbij groepjes terroristen doorvochten tot de dood. De aanvallen zijn vergeldingen voor militaire operaties die het Keniaanse leger uitvoert op Somalisch grondgebied vanwege de burgeroorlog die daar al jarenlang woedt. In 2015 werden bij een aanval op de universiteit van Garissa meer dan 150 studenten gedood.

Veiligheidstroepen helpen burgers te vluchten. Beeld AP