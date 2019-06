Terrorismeverdachte aangehouden in Utrecht

De verdachte zou propaganda voor en van IS verspreiden. Beeld AFP

De 33-jarige man zou propaganda voor en van IS verspreiden en zelf dergelijke propagandafilmpjes maken. Daarnaast onderhield hij volgens de inlichtingendienst contact met anderen die propaganda verzorgden voor Islamitische Staat.

De verdachte was vermoedelijk ook actief in de online drugshandel op het darkweb. Op zijn computer zijn bovendien kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.

Het onderzoek naar de verdachte werd in 2016 in gang gezet door informatie van de AIVD. Begin 2017 werd het opsporingsonderzoek onderbroken omdat de man naar Marokko was vertrokken. Een week geleden keerde hij terug naar Nederland, waar hij donderdag werd gearresteerd. De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld.