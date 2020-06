Terrorismeproces: Voor Hardi N. was de Gay Pride in Amsterdam wel een goeie plek voor een aanslag

-Rechtbanktekening van Hardi N., tijdens een eerdere zitting. Hij wordt samen met vijf anderen verdacht van het beramen van een aanslag op een festival. Beeld ANP

Hardi N. had een droom. In die droom verscheen de profeet Mohammed en wees hij in de richting van de kufar, de ongelovigen. Daarbij had Mohammed gezegd: aanvallen. En zo kwam het dat Hardi N., de veronderstelde leider van de Arnhemse terroristengroep, er in de zomer van 2018 op gebrand was een aanslag te plegen, vertrouwde hij politie-infiltrant Hamza toe.

Het doelwit kon een festival worden, een legerbasis in de buurt van Arnhem of misschien toch de Gay Pride in Amsterdam. Over de beste plek was Hardi nog aan het dubben. Wel moest het voor het eind van het jaar gebeuren. Hij stond te popelen. Hij had immers al zolang gewacht.

‘Ik kan wel wachten tot ik tien jongens heb die mee willen doen’, zei Hardi die zomer tegen de infiltrant. ‘Maar dat duurt te lang. Ik heb liever vijf man die wilskrachtig zijn, dan vijfhonderd die onzeker zijn.’

Wilskrachtige mannen

Met die vijf ‘wilskrachtige’ mannen staat Hardi N. (36) de komende tijd terecht in Rotterdam, in het grootste terrorismeproces dat de laatste jaren in Nederland is gevoerd. Het zestal wordt verdacht van het vormen van een terroristische organisatie en het voorbereiden van een aanslag.

De medeverdachten zijn deels jeugdvrienden uit Arnhem, de één voorheen werkzaam in de zorg, de ander naar eigen zeggen een voormalige hasjrokende kruimeldief. Wat hen de laatste jaren bond was een extremistische geloofsopvatting. ‘Ik ben daar gewoon kapotradicaal’, zegt verdachte Morat M. (23) over de afgetapte gesprekken.

Nadat afgelopen woensdag de rechtbank de zitting moest staken wegens een defect geluidssysteem, is het vrijdag voor het eerst dat de verdachten zelf de kans krijgen hun verhaal te doen. De belangrijkste vraag die de rechter beantwoord wil zien: hoe kwamen zij in september 2018 toch in dat Weertse vakantiehuisje terecht, waar infiltrant Hamza hen in de val liet lopen met onklaar gemaakte wapens?

Lachend met twee kalasjnikovs

Op de videobeelden van de samenkomst in de bungalow is te zien hoe Hardi N. met een brede lach zijn armen uitstrekt, een kalasjnikov onder zowel zijn linker- als zijn rechteroksel. Fotobehang met bomen aan de muur, blikjes RedBull op tafel. Vrolijk houden de jongens in het filmpje de automatische wapens vast. Om de beurt passen ze een bomvest aan.

De rechter tegen Hardi N: ‘Ik zie u blij lachend op dat filmpje. Een opgetogen man met twee kalasjnikovs onder zijn arm. Kunt u zich voorstellen dat iemand die deze beelden ziet, zich afvraagt: is dit nou de man die is uitgelokt?’

De advocaat van Hardi N. beweert dat zijn cliënt tot zijn plannen is gekomen door langdurige ideologische bewerking en uitlokking van infiltranten van de inlichtingendienst. Totdat de rechter toestemming heeft gegeven om deze infiltranten – van wie niet vaststaat dat ze daadwerkelijk bestaan – te ondervragen als getuigen, doet de hoofdverdachte er het zwijgen toe.

Rechtbanktekening van Wail el A. Beeld ANP

Uit de ruis

Tot ergernis van sommigen van zijn voormalige maten. ‘Ik vind dat Hardi wel antwoorden moet geven’, zegt Wail el A. (22) ‘Het wordt tijd dat er eens wat duidelijk wordt, dat we niet de hele tijd met dezelfde ruis blijven zitten.’

Zelf wil hij van harte uitleggen wat hem ertoe bracht om zich die septemberdag naar Weert te begeven. Het ging hem niet om een aanslag, hij was op zoek naar een betrouwbaar tussenpersoon die hem zou kunnen helpen naar het Midden-Oosten af te reizen om te strijden, zegt Wail. Hij dacht dat Hamza, de infiltrant met wie de hoofdverdachte toen al volop contact had, hem daarbij zou kunnen helpen.

Maar eerst wilde hij onderzoeken of Hamza te vertrouwen was. De manier om dat te doen? Kijken of hij van die man een vuurwapen, een Glock, geleverd kon krijgen. Dat is ‘in deze tijd’ eigenlijk nog de enige manier om de bevestiging te krijgen dat je niet met een stille van doen hebt, maakt Wail duidelijk. ‘De politie zou jou nooit een wapen geven. Dat is onmogelijk.’

Maar de tijden blijken veranderd. Na de bijeenkomst in het vakantiehuisje werd het clubje direct in de boeien geslagen.

Rechtbanktekening van Morat M. Beeld ANP

Beetje meepraten

Morat M., die op de videobeelden in de recreatiebungalow gepassioneerd een kalasjnikov kust, had andere beweegredenen voor een tripje naar Weert: hij was echt op zoek naar een wapen. ‘Ik geil bijna op het hebben van een wapen. Jammer genoeg mag dat niet in Nederland’, zegt Morat, die het zichzelf in de rechtbank gemakkelijk heeft gemaakt door zijn schoenen uit de doen. Door het gat in zijn linkersok piept een teen.

‘De situatie in Nederland is heel erg veranderd’, betoogt hij. ‘Rechts-extremisme doet erge dingen tegen moslims. Mijn vrouw draagt een gezichtssluier en is bedreigd. Ik wilde mezelf en mijn gezin beschermen.’ Om de infiltrant te overtuigen van zijn oprechte intenties om een vuurwapen te kopen, moest hij wel een beetje meepraten over een aanslag, zegt Morat.

Ja, hij geeft toe dat hij radicale uitspraken heeft gedaan. ‘Moge Allah alle ongelovigen de kanker geven’, het zou zomaar kunnen dat men het hem heeft horen zeggen. ‘Ik weet dat het raar is, dat het niet goed is, maar het heeft niets met een aanslag te maken.’

Over enkele maanden zal blijken of de rechter daar ook zo over denkt.