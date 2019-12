Terreurdaad London Bridge verdeelt Britse politiek

Bij de opvang van de London Bridge treuren mensen om de slachtoffers van de 28-jarige Khan. Beeld REUTERS

Premier Boris Johnson wil dat er een einde komt aan de vervroegde vrijlating van veroordeelde terroristen. Volgens oppositieleider Jeremy Corbyn gaat dat te ver en moet dat afhangen van persoonlijke omstandigheden.

De 28-jarige Usman Khan bracht de islamitische terreur een kleine twee weken voor de verkiezingen terug naar de straten van Londen. Hij was vrijdagmiddag te gast bij een reclasseringsbijeenkomst van Cambridge University in de Fishmonger’s Hall, aan de noordzijde van London Bridge. Nadat hij gedreigd had het gebouw op te blazen, stak hij vijf mensen neer, van wie er twee zouden overlijden.

Buiten werd hij overmeesterd door drie burgers, die zich bewapend hadden met een brandblusser en de slagtand van een narwal. Deze was door de Poolse chef-kok van de muur van Fishmonger’s Hall gehaald. Een van drie bleek achteraf een moordenaar op proefverlof te zijn. De toegesnelde terreurpolitie schoot de terrorist dood, bang dat hij zichzelf en anderen zou opblazen.

Al snel werd duidelijk dat Khan een reeds veroordeelde terrorist was. De uit Stoke-on-Trent afkomstige Brit van Pakistaanse komaf was in 2012 voor onbepaalde tijd naar de cel gestuurd wegens plannen om, samen met zeven anderen, de Londense aandelenbeurs op te blazen, alsmede kroegen in zijn woonplaats. Khan bleek ‘opgeleid’ in een Al-Quaeda-trainingskamp in Kasjmir.

Forensisch onderzoek rond London Bridge. Beeld AP

In hoger beroep bepaalde rechter Lord Leveson dat deze straf te zwaar was en gaf de Usman en twee andere hoofdpersonen in het terreurcomplot zestien jaar cel. Eind vorig jaar stonden ze weer op straat. In het Britse rechtssyteem worden gevangenen na het uitzitten van de helft van hun straf automatisch vrijgelaten, tenzij de rechter anders heeft bepaald.

Labour-politicus Yvette Cooper, beoogd minister van Binnenlandse Zaken, wees erop dat Khan reeds na zes jaar was vrijgelaten, in plaats van acht, zonder dat daar een beoordelingscommissie aan te pas kwam. ‘Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’ vroeg ze via Twitter. De Conservatieve minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, kwam snel met een reactie, via hetzelfde medium.

‘Omdat door Labour in 2008 ingevoerde wetgeving ertoe heeft geleid dat gevaarlijke terroristen automatisch vrijkomen nadat ze de helft van hun straf hebben uitgezeten. De Conservatieven hebben dat in 2012 teruggedraaid, maar Khan was daarvoor reeds veroordeeld.’ Vraag blijft waarom hij nog eerder is vrijgekomen, met een band om zijn enkel, en waarom het toezicht heeft gefaald.

Johnson besloot de aanval in te zetten. In The Mail on Sunday beweerde hij al langer van plan te zijn geweest om de wetgeving met betrekking tot harde misdaad en veiligheid aan te passen, maar dat daar wegens al het Brexit-uitstel niets van is gekomen. Johnson, die in het verleden tegen strengere terreurwetgeving heeft gestemd, wil nu af van vervroegde vrijlating van terroristen.

Daar bleek Jeremy Corbyn geen voorstander van te zijn. Volgens hem is maatwerk vereist. Ook Shami Chakrabarti, de mensenrechtenactiviste die op Corbyn’s voordracht in het Hogerhuis is beland, zei tegen Johnsons plannen te zijn om ‘de sleutel weg te gooien’. De socialist wees erop dat aanslagen als deze het gevolg zijn van het Midden-Oostenbeleid van de Westerse mogendheden.