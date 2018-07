Terreur(dreiging)? Dan zet het leger reservisten in voor beveiliging

Een reservist wijst naar een kaart. Foto Jan Mulders

Defensie moet pelotons beschikbaar houden die bij concrete dreiging binnen zes uur kunnen worden ingezet voor bewakingstaken. Politie en marechaussee werken daarvoor samen met de reguliere eenheden van de landmacht. Maar die hebben al moeite genoeg om getraind en inzetbaar te blijven. De oproepdienst kunnen ze er niet meer bij hebben. ‘Daarom gaan we die bal nu neerleggen bij de Nationale Reserve’, zegt luitenant-kolonel André van Wijk in de krant.

Reservisten en soldaten van de Landmacht tijdens een oefening in Haldensleben, Duitsland. Foto Jan Mulders

De burgermilitairen zullen worden opgeroepen als er bijvoorbeeld een concrete dreiging is bij Schiphol of het Amsterdamse Centraal Station. Nu worden reservisten voornamelijk ingezet bij overstromingen en bosbranden of om strategische objecten te bewaken. Soms worden reservisten ingezet bij buitenlandse missies.

Supersnelle inzetbaarheid

Het Korps Nationale Reserve bestaat nu uit 69 pelotons van gemiddeld dertig mensen. In 2022 moeten daarvan permanent negen pelotons beschikbaar zijn voor de supersnelle inzetbaarheid. De eerste drie moeten begin volgend jaar al gereed zijn.

Net als militairen treden reservisten vrijwillig in dienst, maar hun functie is niet vrijblijvend. In geval van nood moeten ze gehoor geven aan een oproep. Ze krijgen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Reservisten zijn veelal afgezwaaide oud-militairen of jongeren die de functie combineren met een studie of reguliere baan.

De reservisten zullen volgens het nieuwe plan in blokken van een week of maximaal twee weken een oproepdienst krijgen, vergelijkbaar met de vrijwillige brandweer. In die periode mogen ze geen druppel alcohol drinken en niet te ver van huis zijn.

