Terrasverwarmers mogelijk verplicht uit: ‘Waar ga je de mensen dan neerzetten?’

Terrasverwarming bij café Basilica aan het Vrijthof in Maastricht: 'Het is een privézaak. De rekening is tenslotte ook voor ons.' Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Irene en Eddy Megens kijken hun ogen uit als ze woensdagavond het Vrijthof oplopen, waar vrijwel alle terrassen rood kleuren. ‘Dit moet een kapitaal kosten.’ Toch heeft het stel uit Den Bosch zelf ook een mooi plekje onder een van de roodgloeiende terrasverwarmers uitgezocht voor hun diner. ‘We voelen ons bezwaard’, zegt Irene, ‘maar hier is het wel gezellig.’ Binnen zijn alle tafels leeg.

Buiten eten in de herfst? Daar hoeven de gasten zich helemaal niet schuldig over te voelen, vindt Laura Serpetiti, restaurantmanager bij Aux Pays Bas. ‘We willen een vol terras. Ongeacht de energieprijzen.’ Even verderop bij In Den Ouden Vogelstruys, een van de oudste kroegen van stad, zijn de medewerkers voorzichtiger. Zeker sinds de energierekening van 4.000 naar 12.000 euro ging, vertelt barman Patrick Doelen. Toch gaat de terrasverwarming aan als de gasten het vragen.

Voor de hoge energieprijzen zullen de meeste uitbaters op het Vrijthof hun heaters nog niet uitzetten. Maar te midden van een gas-en klimaatcrisis staat ook de zin en onzin van de buitenverwarming ter discussie: is het maatschappelijk verantwoord om de energieslurpende terrasverwarming aan te zetten, terwijl iedereen energie moet besparen? In Brussel vinden ze van niet. De Europese Commissie maakte afgelopen week plannen bekend om het ‘luxe gasverbruik’ aan de banden te leggen. Om te zorgen dat er voldoende gas beschikbaar blijft, kijkt de Europese Commissie naar mogelijkheden om niet-essentieel verbruik te beperken. Terrasverwarming valt daaronder.

Patstelling

De horecaondernemers in Maastricht vinden hun terrasverwarmers − van gasstralers tot elektrische warmtelampen − wel van levensbelang. Waar ga je de gasten anders neerzetten, vraagt Serpetiti zich af. ‘We hebben de extra plekken op het terras hard nodig na de coronajaren.’ Bij brasserie Monopole klinkt eenzelfde geluid. ‘Met goede service kom je een heel eind’, zegt manager Randy Liebers, ‘maar als jij de terrasverwarming uitzet en de buren niet, raak je toch een hoop omzet kwijt.’

Landelijke regelgeving zou een goede oplossing zijn om die patstelling te doorbreken, denkt econoom Rens van Tilburg, die directeur is van het Sustainable Finance Lab, een academische denktank die zich buigt over een duurzamere inzet van publieke financiële middelen. ‘Het is misschien vervelend voor de horeca, maar dat gaat voorbij aan het grotere plaatje: ons energieverbruik moet omlaag. Waar consumenten of bedrijven dat niet zelf doen, moet de overheid ingrijpen.’

Maar van een landelijk verbod op terrasverwarmers, zoals in Frankrijk al het geval is, is volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vooralsnog geen sprake. Gemeenten kijken wel kritisch naar de terrascultuur in hun eigen stad. In Leiden is vorig jaar een motie aangenomen om de terrasverwarming voor 2026 uit te faseren en ook Amsterdam en Den Haag kijken naar een verbod. Maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de mogelijkheden beperkt. Tien jaar geleden werd een dergelijk verbod in Amsterdam nog afgeschoten, omdat de Raad van State oordeelde dat terrasverwarming niet verboden mocht worden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Dat zou ook een stap te ver gaan, vindt medewerker Paul Janssen van restaurant Basilica. ‘Het is een privézaak. De rekening is tenslotte ook voor ons.’ De terrasverwarming ligt volgens hem vooral onder vuur omdat ze zichtbaar is. ‘Maar hoe zit het met de verwarmde zwembaden?’

Ook als het aan Koninklijke Horeca Nederland ligt, is regelgeving overbodig. De branchevereniging stelt dat veel horecazaken de terrasverwarming al uitzetten door de hoge energieprijzen. Al zullen kleinverbruikers daar minder last van hebben volgend jaar vanwege het prijsplafond dat ook voor huishoudens geldt. Voor grootverbruikers is er de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK), maar volgens KHN vallen veel horecazaken buiten de boot: ‘De drempels zijn dusdanig hoog dat maar heel weinig ondernemers hierop aanspraak kunnen maken.’

Stiekemerds

Op het Vrijthof blijkt dat regelgeving ook niet altijd effectief is. Maastricht kent al jaren strenge regels: gevelterrassen mogen het hele jaar verwarmd worden, maar de pleinterrassen alleen in december. De roodverlichte terrassen vanavond? Die zijn misschien deels te danken aan de ledlampen die de stad 'een warme uitstraling’ moeten geven, maar er branden op verschillende pleinterrassen ook echte heaters. ‘Dat zijn stiekemerds’, lacht een horecamedewerker. ‘Als de handhaving komt, zetten ze hem gauw uit.’ Voor een vol terras nemen sommige horecazaken een boete van 259 euro graag voor lief.

De gemeente Maastricht wil vooralsnog niet overgaan tot een geheel verbod. ‘Er wordt met de sector gesproken over de wenselijkheid van terrasverwarming in het licht van de huidige omstandigheden’, meldt een woordvoerder. Ook gaat er volgende maand een pilot van start om duurzamere alternatieven, zoals warmtekussens, te testen.

KHN zou graag zien dat horecaondernemers in andere gemeenten ook gestimuleerd worden om te verduurzamen. De branchevereniging benadrukt tegelijkertijd dat dergelijke investeringen niet voor iedere ondernemer vanzelfsprekend zijn: ‘Horecaondernemers kampen door de coronacrisis nog met cashflowproblemen. Het is eerst tijd om, mede dankzij volle terrassen, een goede omzet te draaien en schulden af te lossen.’

De ‘duurzame’ alternatieven zijn bovendien niet heilig. ‘Die gebruiken nog steeds kostbare energie’, zegt Van Tilburg. ‘Het is natuurlijk beter als mensen gewoon binnen gaan zitten.’

Dat zou Patrick Doelen als ‘barman van de oude stempel’ eigenlijk best gezellig vinden. ‘Doe ze maar uit, dan zit het binnen tenminste vol’, grapt hij, terwijl hij nog wat biertjes tapt voor de stamgasten op het terras. ‘Mensen zijn eigenlijk ook veel te verwend geworden. Ze willen een fleecedeken én een heater. Vroeger deden we gewoon een dikke sjaal om.’