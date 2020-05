Terrasje boeken via de app: softwarebedrijven zien brood in opengaan horeca

Een terras in Breda wordt klaargemaakt voor de opening op 1 juni. Beeld Robin Utrecht

Allereerst moeten consumenten het intakegesprek voeren: de triage. Hiernaast lijken ook terrassen niet aan een reserveringsregime te ontkomen. De verwachte toeloop is groot na de lange sluiting en het mooie weer. Bovendien zijn er fors minder plekken, omdat eigenaren afstandsmaatregelen in acht moeten nemen.

Zowel Terrasjeboeken.nl als Barbooking.nl richten zich op de kersverse markt van het reserveren van terrassen en cafés. De eerste is een website, de tweede een app (binnenkort beschikbaar voor Android en iOS), maar het basisidee is hetzelfde: klanten kunnen via de site of app tegen betaling reserveren bij een aangesloten horecagelegenheid.

Bij Terrasjeboeken.nl zijn op dit moment al ruim honderd cafés en terrassen aangesloten, vooral in het oosten van het land. Marcel Roorda van IT-bedrijf Doop hoopt hiermee zowel de horeca als de consument van dienst te zijn: ‘Mensen moeten niet onnodig door de stad gaan dwalen om een tafeltje te bemachtigen. Zij kunnen vooraf reserveren. De terraseigenaar krijgt daarbij inzicht in de hoeveelheid verwachte gasten.’

De consument betaalt voor iedere reservering 1 euro, waarvan de helft naar de horeca gaat. Op de site is per plaats te zien welke terrassen zijn aangesloten, vervolgens kun je aangeven met hoeveel personen je wil komen. Hierna verschijnt er een tijdslot beschikbaar tijdslot bij het gewenste café. Na betaling krijg je een QR-code als toegangsbewijs. Annuleren kan tot 48 uur vooraf, maar kost wel 50 cent. Van mensen die vijf keer niet komen opdagen, wordt het account geblokkeerd.

Semi-spontaan

Ook bij Barbooking.nl betaalt niet de uitbater, maar de consument voor het reserveren. Dat kost hier 79 cent, het annuleren van een reservering is gratis. Nog een verschil: de app laat op basis van locatie zien welke terrassen direct een plekje hebben. ‘Dit maakt een terrasbezoek zo spontaan mogelijk’, zegt Kristian Kossen van Icecode, het bedrijf achter de app.

Liefhebbers van een drankje kunnen via de Barbooking-app ook een tafel bij een specifiek café boeken. Kossen denkt met meer dan driehonderd cafés van start te gaan, maar mikt op minimaal eenderde van de ruim tienduizend cafés in Nederland. Net als Terrasjeboeken houdt Kossen zich met zijn app niet bezig met de intakegesprekken, zoals bijvoorbeeld het eerder gelanceerde Checkgesprek.nl wel doet.

Kossen: ‘Als je dit soort gevoelige informatie in een centrale database gaat opslaan, begeef je je vanuit privacyoogpunt op glad ijs.’ Kossen belooft niets op te slaan en alle − tijdelijke − informatie alleen te gebruiken om een tafel te reserveren.

De app van Barbooking. Beeld Barbooking

Chatbot

Waits.app, een initiatief van de Amsterdamse ondernemer Roeland Landegent, voorziet wel in het verplichte intakegesprek, maar dan zonder die gegevens in een database op te slaan, zoals Checkgesprek.nl doet.

Landegent bouwde een chatbot. Die stelt mensen die willen reserveren via WhatsApp de bekende vragen over gezondheid. Hierna kan de gast ook aangeven met hoeveel personen hij een tafel wil:

Een chatgesprek op Whatsapp met de bot van Waits.app Beeld Waits.app

Waits.app is nadrukkelijk géén reserveringsapp. Landegent: ‘Wij richten ons op horeca met snelle doorlooptijden waar mensen spontaan binnenkomen.’ Het pannenkoekenrestaurant van zijn broer diende als inspiratie. ‘Waits.app vervangt de ober die op een briefje noteert met hoeveel personen mensen een tafel willen en ze in een wachtrij zet.’ Bedrijven betalen voor gebruik van de app.