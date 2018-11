Nieuws Asia Bibi

Ter dood veroordeelde Asia Bibi vrijgelaten, verblijfplaats onbekend

De Pakistaanse ter dood veroordeelde christelijke vrouw Asia Bibi (46) is vrijgelaten, nadat het hooggerechtshof haar eerder had vrijgesproken van godslastering. Dat melden Pakistaanse media en contacten van Bibi. Tweede Kamerlid Joël Voordewind zegt dat ze op weg is naar Europa. Hij baseert zich op eigen contacten en berichten van haar advocaat. ‘Ze is onderweg naar Europa, de vraag is nog naar welk land’, aldus Voordewind. Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen.