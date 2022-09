Ter Apel wordt nu tijdelijk ontlast, maar geen garanties dat crisissituatie voorbij is

De eerste asielzoekers uit Ter Apel arriveren bij de noodopvanglocatie in Het Hoogeland. Beeld ANP

Van der Burg deed deze uitspraken zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kan sinds het weekend wel over enkele nieuwe locaties beschikken. Op militair oefenterrein Marnewaard, bij Zoutkamp in de gemeente Het Hogeland (Groningen), is een noodopvang ingericht die zaterdag open is gegaan en vijfhonderd asielzoekers kan herbergen. In uiterste noodgevallen kunnen dat er zevenhonderd worden. Het is een ‘voorportaal’ voor Ter Apel. Naar verwachting zullen er zondagavond al vierhonderdvijftig asielzoekers worden overgebracht.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, kondigde ook een nieuwe noodverordening af. Voor niet-geregistreerde asielzoekers geldt op het voorterrein en de naaste omgeving van het aanmeldcentrum een verblijfsverbod. Donderdagnacht sliepen daar nog driehonderd asielzoekers in de open lucht. De verordening geldt niet voor asielzoekers die net in Ter Apel aankomen. De gemeente willen buiten slapen voortaan voorkomen.

Zeelandhallen

De gemeente Goes stelt tijdelijk maximaal vierhonderd extra opvangplekken beschikbaar in de Zeelandhallen. Daar waren al driehonderd bedden beschikbaar. In Goes worden geen asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië, opgevangen. Ook personen die als overlastgevers bekend staan, kunnen er niet terecht.

In Het Hogeland verblijven asielzoekers slechts enkele dagen, is de bedoeling. Zij hebben in Ter Apel een ‘voorregistratie’ gekregen en wachten in Het Hogeland tot zij aan de beurt zijn voor de definitieve registratie en identificatie door immigratiedienst IND en de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Daarna keren zij niet terug naar Het Hogeland, maar worden zij overgebracht naar (crisis)noodopvang. Van der Burg is ook nog in afwachting van twee cruiseschepen, die goed zouden zijn voor tweeduizend extra plekken (duizend in Velsen en duizend in Amsterdam).

In het debat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer zei Van der Burg dat in Hogeland zal worden gewerkt met een ‘ticketingsysteem’. Hij noemde dat ‘een werktitel’, omdat het in feite neerkomt op: ‘U meldt zich vandaag in Ter Apel, u krijgt een nummertje dat u zich op dag X op tijdstip Y weer in Ter Apel moet melden.’ Het systeem moet nog in werking treden, naar verwachting in de loop van de week.

Perverse prikkel

Van der Burg gaf de volgende uitleg. ‘Nu zien we dat een deel van de mensen die de afgelopen tijd in het gras zijn blijven liggen, daarvoor heeft gekozen met de redenering: ‘Als ik hier vannacht blijf liggen, ben ik morgen de eerste.’ Er is dus een soort perverse prikkel om in het gras te blijven liggen, want dan ben je morgen de eerste. Als mensen niet op komen dagen, wordt er gezegd: ‘Dan trekken we ze maar van het gras.’ Dat is dus een verkeerde prikkel om daar te blijven liggen. Daarom voeren we een ticketingsysteem in, zoals ik het nu maar even noem, waarbij mensen zich melden in de volgorde waarin zij in Ter Apel zijn binnengekomen.’

Onderzoeksplatform Pointer meldde zondag dat het ministerie van Justitie en Veiligheid sinds juni meerdere keren een aanbod heeft afgeslagen van Inlia, een stichting voor vluchtelingenhulp, om te helpen met onderdak bieden. ‘We hebben bij herhaling aangeboden om kwetsbare asielzoekers op te vangen’, zei directeur John van Tilborg van Inlia. ‘We hadden bedden gereserveerd in kerken rond Ter Apel, maar daar is geen gebruik van gemaakt.’ Onduidelijk blijft waarom dat is gebeurd. Inmiddels wordt wel samengewerkt met de stichting en vangt Inlia zo’n vierhonderd asielzoekers op.