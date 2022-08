Tennisicoon Serena Williams wil meer tijd in familie en bedrijf steken en stopt na US Open

Serena Williams op maandag in Toronto, waar ze haar eerste zege in anderhalf jaar boekte. Beeld AFP

Opmerkelijk is de beslissing van Williams niet. Ze speelde het afgelopen jaar slechts twee wedstrijden vanwege blessures. Ook behoort ze al enige tijd niet meer tot de top van het mondiale vrouwentennis. De laatste van haar 23 grandslamtitels won ze in 2017, 18 jaar nadat ze haar eerste won.

Tegelijkertijd leek Williams niet van ophouden te willen weten. Ze boekte nota bene maandag haar eerste zege in anderhalf jaar. In de eerste ronde van het Toronto Open versloeg ze Nuria Párrizas Díaz. Weinig sporters kunnen op 40-jarige leeftijd nog zo’n comeback maken, was de veronderstelling.

Williams maakte haar besluit bekend in een afscheidsstuk op Vogue. Daarin schrijft ze dat ze nooit wilde nadenken over haar tennispensioen. Nog steeds vindt ze het ‘niet eerlijk’ dat een vrouwelijke sporter een keuze moet maken tussen een carrière en een familie. En begrijp haar niet verkeerd: ze houdt van vrouw zijn, ze houdt van zwanger zijn, ze won zelfs een Grand Slam tijdens haar zwangerschap.

Geen pensioen, maar ‘transitie’

Door een opmerking van haar 5-jarige dochter, die haar vertelde dat ze graag een grote zus wil zijn, realiseerde Williams dat er ‘iets moest gebeuren’. Zelf ziet ze haar pensioen als een ‘evolutie’ of een ‘transitie’. Zo zal Williams meer tijd in haar bedrijf Serena Ventures gaan steken. ‘Ik heb zoveel zin om naar mijn kantoor beneden te lopen en in Zoom-vergaderingen te bespreken in welke bedrijven we willen investeren.’

Deze maand speelt ze nog op de Toronto Open, waarin ze nu dus in de tweede ronde staat, en dus op haar laatste Grand Slam: de US Open. Op het toernooi in New York krijgt Williams de laatste kans haar 24ste grandslamtitel binnen te slepen. Daarmee zou ze, op de valreep, Margaret Court evenaren als tennisster met de meeste grandslamtitels op het enkelspel.

Het belooft over een maand een emotioneel afscheid te worden voor Williams, want zin om te stoppen heeft ze niet. ‘Ik weet dat veel mensen uitkijken naar hun pensioen’, schrijft ze. ‘Hulde voor die mensen, maar ik ga eerlijk zijn. (...) Dit is het moeilijke moment dat ik mij ooit zou kunnen indenken. Ik haat het.’