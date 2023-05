Tennet trekt miljarden uit om windparken op zee met het land te verbinden

Een installatie van TenneT op de Maasvlakte. Beeld Reuters

Met de aanleg is een bedrag van 5,5 miljard euro gemoeid. Het gaat om zes Duitse aansluitingen en drie Nederlandse. De aansluitingen van de offshore windparken moeten in 2031 gereed zijn. De Duitse corridor over land is een jaar later klaar. In totaal gaat het volgens Tennet om ongeveer zevenduizend kilometer hoogspanningskabel.

Tennet tekende eind maart voor 23 miljard euro aan contracten voor het aansluiten van offshore windparken op elf enorme ‘stopcontacten’ in zee. Vanaf deze stopcontacten wordt de elektriciteit naar land getransporteerd. Acht van deze stopcontacten zijn bedoeld voor Nederlandse windparken, drie voor Duitse.

Tientallen miljarden

De recente investeringen zijn volgens de netwerkbeheerder nodig om de energie die straks op zee wordt opgewekt naar land te krijgen.

Het is de komende jaren ook de bedoeling om samen met andere landen op de Noordzee een netwerk van gelijkspanningverbindingen aan te leggen, die diverse windparken via energie-eilanden met elkaar verbindt, om de energie vervolgens naar land te transporteren.

Door de aanleg van zo’n netwerk, kan beschikbare elektriciteit makkelijker worden gebracht naar plaatsen waar ze nodig is, is het idee. De komende jaren worden hier tientallen miljarden aan uitgegeven.