Ten minste negen doden bij terreuraanval op overheidsgebouw in Somalische hoofdstad

Een Somalische militair zoekt dekking op de locatie in Mogadishu waar extremisten zaterdag een overheidsgebouw bestormden. Beeld AFP

Een grote rookwolk kwam in het hart van de Somalische hoofdstad Mogadishu als een paddenstoel omhoog, een zichtbaar bewijs van het geweld dat zich kort daarvoor had voltrokken. Een zelfmoordterrorist van terreurnetwerk al-Shabaab ramde een toegangspoort van het ministerie van Arbeid met een wagen vol explosieven. Vervolgens stormden gewapende mannen het pand binnen, hun geweer in de arm.

Inwoners van Mogadishu vluchten weg uit de gevechtszone. Beeld AFP

‘Tot dusver hebben we vastgesteld dat zeven mensen dood zijn, inclusief een assistent-minister, die ook parlementslid is’, zei een politiefunctionaris tegen persbureau Reuters. Het dodental kan nog oplopen. Twintig mensen zouden gewond zijn geraakt in het vuurgevecht dat losbarstte tussen de extremisten en Somalische militairen.

Twee schutters zijn volgens de politiefunctionaris omgebracht. Mogelijk verschuilen andere gewapende mannen zich nog in het gebouw. Volgens het hoofd van een ambulancedienst is het om die reden nog niet mogelijk naar binnen te gaan en hulp te verlenen.

Burgers op de vlucht voor de explosies en de beschietingen tussen terroristen en Somalische militairen. Beeld EPA

De aanslag is opgeëist door al-Shabaab, een islamitisch extremistisch netwerk dat de hoofdstad Mogadishu de afgelopen jaren veelvuldig bestookt. Ze willen de Somalische (door het Westen gesteunde) regering afzetten, om een heerschappij onder de wet van de sharia in te voeren. Het netwerk is gelieerd aan al-Qaeda.

Amerika probeert met luchtaanvallen een halt toe te roepen aan al-Shabaab, maar succes lijkt uit te blijven. Vorige maand wist de terreurorganisatie een dodelijke aanval uit te voeren op een populaire wijk van Mogadishu, waar Somaliërs rond eettentjes hingen. Het exploderen van twee autobommen kostte toen aan 24 mensen het leven.