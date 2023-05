Ten Hag met United na ruime zege op Chelsea zeker van Champions League

Manchester United-coach Erik ten Hag (links) geeft aanwijzingen aan Marcus Rashford in het duel met Chelsea op Old Trafford. Beeld AP

De club uit Manchester staat door de zege derde met 72 punten. Newcastle United staat vierde met 70 punten. Liverpool, dat met 66 punten op de vijfde plaats staat, kan met nog een wedstrijd te gaan beide ploegen niet meer inhalen.

United kwam op het eigen Old Trafford al vroeg op voorsprong. Casemiro kopte uit een vrije trap van Christian Eriksen de 1-0 achter doelman Kepa Arrizabalaga. Ten Hag moest na bijna een half uur in de eerste helft Antony wisselen. De Braziliaanse oud-Ajacied raakte geblesseerd in een duel met Trevoh Chalobah en moest met een brancard van het veld. Hij werd vervangen door Marcus Rashford.

Chelsea, dat speelde met voormalig PSV’er Noni Madueke, kreeg daarna veel kansen op de gelijkmaker. Kai Havertz kopte naast en Conor Callagher zag een schot net voorlangs gaan. Maar in de extra tijd van de eerste helft maakte Anthony Martial er 2-0 van. Op aangeven van Jadon Sancho vanaf rechts tikte de Fransman binnen.

Hoewel Chelsea na de rust probeerde iets aan de achterstand te doen, waren de grootste kansen voor de thuisploeg, waar Tyrell Malacia in de ploeg was gekomen. Bruno Fernandes schoot tegen de lat, een schot van Eriksen werd gestopt door Arrizabalaga. Na een overtreding van Wesley Fofana zorgde Fernandes uit een strafschop voor de derde treffer. Rashford maakte na defensieve blunders van Chelsea de 4-0. João Félix scoorde nog tegen voor de geplaagde ploeg van coach Frank Lampard, die slechts twaalfde staat in de Premier League.

Ten Hag verruilde Ajax afgelopen zomer na vier seizoenen voor Manchester United. Hij bezorgde de club eerder dit seizoen al de League Cup. Dat was de eerste prijs sinds 2017. De ploeg staat volgende week zaterdag ook nog in de finale van de FA Cup tegen stadgenoot en landskampioen Manchester City. Vorig seizoen wist ManUnited zich niet te plaatsen voor de Champions League. Dit seizoen strandde de ploeg in de Europa League tegen Sevilla.