‘Ten Hag bereikt mondeling akkoord met Manchester United’

Ook het Duitse RB Leipzig zou Ten Hag afgelopen weekend een aanbod hebben gedaan. Hij blijkt liever naar Manchester te gaan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ten Hag beleefde met Ajax al grote successen, waaronder het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019. Ook won hij twee keer de ‘dubbel’, door kampioen en bekerwinnaar te worden. Met zijn transfer naar een topclub in de Premier League komt hij in de positie om meer nationale en Europese successen te behalen. Maar het afbreukrisico is ook groot: de prestaties van United vallen de laatste jaren tegen.

Geruchten over een transfer van Ten Hag doen al langer de ronde. Ook het Duitse RB Leipzig zou hem afgelopen weekend een aanbod hebben gedaan. Nu blijkt dat Ten Hag toch liever naar Manchester wil, en de clubleiding daar zijn eisen over invloed op het spelersbeleid en de speelstijl heeft ingewilligd.

Ten Hag gaat naar verluidt voor vier jaar aan de slag bij de huidige nummer zeven van de Premier League. Hij volgt daar Ralf Rangnick op, die de honneurs waarneemt sinds Ole Gunnar Solskjaer in november vorig jaar werd ontslagen. Rangnick gaat na dit seizoen een directeursfunctie bekleden. United hoopt met Ten Hag weer structureel om de prijzen te kunnen spelen in Engeland en Europa.

Hoogste salaris ooit

Volgens De Telegraaf gaat de Tukker het hoogste salaris verdienen dat een Nederlandse coach ooit in de Premier League heeft geïncasseerd. Wie Ten Hag mee zal nemen naar Old Trafford als assistent-coach is nog niet bekend. Onder andere de namen van Robin van Persie, Steve McClaren, en Ten Hags huidige assistent Mitchell van der Gaag worden genoemd.

Geen van de betrokkenen heeft de deal tot nu toe willen bevestigen. Ten Hag wil geen uitspraken doen over zijn toekomst tot na de bekerfinale tegen PSV, die aankomende zondag wordt gespeeld.

Ook hebben Ajax en Manchester United nog geen akkoord bereikt over de transfer. In Ten Hags contract zou staan dat hij voor twee miljoen euro weg mag, maar The Athletic meldde eerder dat United meer zou kunnen betalen om de relatie met de Amsterdammers goed te houden.