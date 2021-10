Temperatuur in Spaanse katholieke kerk loopt hoog op door sensuele dansvideo

Een groep gelovigen bidt de rozenkrans voor de kathedraal van Toledo, waar de sensuele videoclip opgenomen werd. Beeld EPA

Het gewraakte nummer, dat Ateo (‘atheïst’) heet, werd vorige week vrijdag uitgebracht door de artiesten C. Tangana en Nathy Peluso. Zij zingen en dansen bachata, een sensuele muziekvorm die zijn oorsprong heeft in de Dominicaanse Republiek. In de clip is te zien hoe de twee tegen elkaar aan schuren in de imposante kathedraal, daarbij bespied door enkele geestelijken. Terwijl C. Tangana aan de paardenstaart van zijn partner trekt, streelt Nathy Peluso verleidelijk haar billen.

Zoals altijd in bachata is de tekst mierzoet. De atheïst uit de titel raakt alsnog overtuigd van het bestaan van God, ‘omdat een wonder zoals jij wel uit de hemel moet zijn komen vallen’. Streng in de leer is de bekeerling niet: hij spreekt de hoop uit dat de maagd Maria hem vergiffenis schenkt ‘voor de dingen die ik doe in jouw bed’.

‘Clip visueel provocerend’

Het muziekduo draaide de opnames met toestemming van de deken in Toledo, die 15 duizend euro vroeg voor de huur van de kathedraal. Toen de videoclip uitkwam en de kritiek vrijwel direct volgde, bleef Juan Miguel Ferrer in eerste instantie achter die beslissing staan. Volgens deken Ferrer vertelde het nummer het verhaal van een ‘bekering langs de weg van de menselijke liefde’, al gaf hij toe dat het resultaat ‘visueel provocerend’ was.

Een paar uur later kreeg Ferrer de wind van voren van de aartsbisschop van Toledo, zijn baas en een van de belangrijkste geestelijken van Spanje. De aartsbisschop, die van niets had geweten, vroeg vergeving aan alle gelovigen die zich ‘terecht verwond voelen door dit ongepaste gebruik van een heilige plek’. De druk op Ferrer werd te groot: dinsdag maakte hij zijn vertrek bekend. Een symbolisch besluit, want zijn mandaat zou 5 november aflopen.

Met de ophef gebeurt ironisch genoeg wat C. Tangana en Nathy Peluso in hun video aan de kaak stellen: het uitvergroten van kleine incidenten tot grote schandalen, in de clip onder andere verbeeld met een hooivorkdragende menigte die woedend is op de sensuele dans. Het legt het duo geen windeieren: op YouTube is de video al 9 miljoen keer bekeken. De kathedraal van Toledo houdt zondag een speciale mis ter boetedoening voor de zondige bachata.