Teleurstelling na getouwtrek avondklok, al blijven de straten grotendeels leeg

De avondklok leek even te worden afgeschaft, maar tegen 21:00 ’s avonds was deze alweer ingesteld dankzij een spoedprocedure die geldt zolang het hoger beroep loopt. Het getouwtrek zorgde voor verwarring en teleurstelling, al bleven de straten en pleinen grotendeels leeg.

Het Veiligheidsberaad, waarin 25 veiligheidsregio’s verenigd zijn, zegt dat er gehandhaafd blijft worden op alle maatregelen die gelden tijdens de avondklok. ‘Dat betekent dat de politie en boa’s waarschuwen en bij duidelijke overtredingen en excessen zullen verbaliseren’, aldus een woordvoerder.

In elke regio is de afgelopen tijd gecontroleerd op naleving van de avondklok en er zijn in totaal al meer dan 26.000 boetes uitgedeeld.

Verwarring op de Dam

Verwarring alom, op dinsdagavond aan de voet van het nationaal monument op de Dam. Een drietal tieners uit Hilversum wil net een jointje opsteken om het einde van de avondklok te vieren, als een moeder appt dat het feest toch niet doorgaat. ‘We wilden eindelijk weer eens naar buiten ’s avonds’, treurt de 18-jarige student Luka. ‘En nu moeten we heel snel weer naar huis!’

Een man die Cees heet, blijft pontificaal staan (zonder hond) en oppert dat Nederland is afgegleden van democratie naar coronadictatuur. Hij waarschuwt met een dreigende blik voor ‘The Great Reset’.

Midden op de Dam vieren vijftigers Bas en Erika dat ze weer buiten staan om 21.00 uur. Hij: ‘Teleurstellend dat we hier met zo weinigen staan. De gelatenheid waarmee Nederlanders zich laten opsluiten is echt zorgwekkend.’ Zij: ‘Wat? Is de avondklok nog wel van kracht? Oei, ik heb al twee boetes gekregen.’ Een derde demonstrant: ‘Ze gaan echt niet handhaven hoor.’ Een woordvoerder van de burgemeester laat telefonisch weten dat het publiek eerst vriendelijk zal worden gevraagd naar huis te gaan. Dat was anders op de eerste nacht van de avondklok, toen het op dezelfde locatie krioelde van de politie met als opdracht: iedereen van de straat.

Om twintig over negen hobbelt een gemeente-autootje met twee boa’s erin het regenachtige plein op. ‘Goedenavond, wat zijn jullie aan het doen? Beetje wandelen?’ vraagt de handhaver. Cees leunt over het autootje heen. ‘Nee, we staan hier te zijn. Z-I-J-N!’

De boa: ‘Oké, maar gaan jullie wel zo naar huis dan?’ Cees: ‘NEE!’ Boa: ‘Oh, nou, houden jullie wel anderhalf meter dan?’ De boa’s rijden weg, bijna tot ongeloof van het gezelschap, maar even later verschijnt er een politiewagen. Iedereen krijgt een bon.

Politiemacht rond Tweede Kamer

Op het Plein in Den Haag zou eigenlijk een feestje zijn. Maar de dag die voor actiegroep Viruswaarheid zo triomfantelijk begon, eindigt in een voorlopige domper. De ‘vrijheid’ laat nog op zich wachten.

Rond het gebouw van de Tweede Kamer is een grote politiemacht op de been. De Kamer zelf is met krokusreces en vergaderde sinds de invoering van de avondklok al niet meer na zeven uur ’s avonds. Het licht in het Torentje van Mark Rutte is uit. Hij is op Justitie, voor het Jeugdjournaal en om reacties op de ontwikkelingen te geven.

De aantrekkingskracht van het Binnenhof op demonstranten na deze dag van juridische touwtrekkerij is niet heel groot, zo lijkt het. Er is een korte discussie tussen de weinige aanwezigen die niet van de pers zijn en vier agenten. Maar tot bekeuringen komt het vooralsnog niet. De decemberverlichting weerkaatst tegen de gevels van de gesloten horeca. De sneeuw is weg, de avondklok nog niet.

Rust in Rotterdam

Het Doelenplein in Rotterdam, waar op de eerste dag van de avondklok gold een rustig verlopende betoging van enkele tientallen tegenstanders plaatsvond, is om enkele minuten voor 21.00 vrijwel uitgestorven.

Op twee stewards van de gemeente na, die kijken of er groepjes jongeren rondlopen. Die spreken ze dan aan, maar de enkeling die na negen uur nog op straat is, is zo overduidelijk op weg naar huis dat de stewards er niets over zeggen. Ze assisteren vanavond voor het eerst na het ingaan van de avondklok de politie en boa’s, maar om half tien hebben de stewards nog geen enkele vorm van groepsvorming waargenomen.

Utrechts getoeter

De vuvuzela’s mogen dinsdagavond toch nog een keer van stal in het studentenhuis van Maurice Visser (25). Zijn flat op het Tuindorp-West Complex in Utrecht haalde de lokale media, omdat de avondklok op het studentencomplex iedere avond wordt ingeluid met het geschal van de plastic toeters. Maurice en zijn huisgenoten hadden zich eigenlijk al klaargemaakt voor een stille avond. Maar als dinsdagavond om 20.40 uur wordt besloten dat de avondklok toch van kracht is, druppelen zijn huisgenoten een voor een naar buiten. Toch nog even toeteren dan?

Visser kwam met het idee toen hij op de eerste avond van de avondklok een vuvuzela hoorde klinken in de voor de rest stille nacht. ‘Ik dacht, waarom doen we dat niet met zijn allen hier in de flat? Gewoon om wat schwung te geven aan de avond.’ En zo geschiedde. Sinds de tweede avond van de avondklok staat iedere avond een paar honderd man op de balkons van de drie flats. ‘Tenzij het koud is uiteraard’, nuanceert Visser.

Stipt 21.00 uur klinkt een eenzame kreet. Binnen een paar seconden zwelt het geluid aan, als een stemmend harmonieorkest. De vuvuzela’s - maar ook trompetten, tuba’s en trombones - echoën tussen de flats. Wie geen blaasinstrument voorhanden heeft, slaat op de balkonreling om lawaai te maken. Na een paar minuten sterft het geluid langzaam weg.