Teleurstelling in Eindhoven: Xavi Simons verlaat PSV-trainingskamp om transfer naar Paris Saint-Germain af te ronden

Xavi Simons eind mei nadat hij PSV op bezoek bij AZ met zijn tweede doelpunt op voorsprong heeft geschoten: 1-2. Beeld ANP

De 20-jarige Simons was afgelopen seizoen de revelatie van de Nederlandse eredivisie. Met negentien doelpunten kroonde hij zich tot gedeeld topscorer van de eredivisie. Hij won met PSV de beker en de Johan Cruijff-schaal en schoot de Eindhovenaren in de laatste competitiewedstrijd met twee doelpunten naar de voorrondes van de Champions League.

De nieuwe PSV-trainer Peter Bosz en directeur voetbalzaken Earnest Stewart hadden Simons graag nog een jaar in Eindhoven gehouden, maar toen Simons vorige zomer overstapte van Paris Saint-Germain naar PSV, dwongen de Parijzenaars een optie af om hem terug te kopen. Naar verluidt moet Simons’ vorige werkgever ongeveer 6 miljoen euro voor hem betalen.

Simons ging afgelopen donderdag nog met de selectie van PSV mee op trainingskamp naar Oostenrijk, maar zondagochtend meldt de club dat hij dat kamp per direct verlaat. Volgens het Eindhovens Dagblad probeerde de club begin deze week nog tot een akkoord te komen met Simons’ zaakwaarnemer, maar kwamen de partijen er niet uit.

Simons’ succesvolle seizoen in Eindhoven opende voor hem ook de deur naar het Nederlands Elftal. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal maakte hij op het WK in Qatar zijn debuut: in de achtste finale tegen de Verenigde Staten viel Simons in de tweede helft in. Inmiddels heeft hij nog vier interlands gespeeld.

Dat Simons vorige zomer naar Eindhoven kwam, was voor een groot deel te danken aan toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij. ‘We zijn dezelfde types’, zei Simons over hem. ‘Ik zag mezelf een beetje in hem.’ Het plotselinge vertrek van Van Nistelrooij deed hem dan ook pijn. ‘Voor mij was het een eer om met Van Nistelrooij te werken’, aldus Simons.