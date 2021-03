Teleurgestelde Rutte heeft het vermoeide land nog even weinig te bieden: ‘Dit is opnieuw een enorme domper’

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voorafgaand aan de persconferentie dinsdagavond. Beeld ANP / Sem van der Wal

Teleurstelling over de jongste ontwikkelingen rondom het virus had dinsdagavond premier Rutte en minister De Jonge in de greep. ‘Dit is opnieuw een enorme domper’, aldus Rutte. ‘Men zegt vaak: de mooiste tijd van het leven is altijd nu. Dat is vaak waar, maar op dit moment ben ik geneigd te zeggen dat de mooiere tijden nog even voor ons liggen.’ De Jonge toonde zich nauwelijks opgewekter. ‘Het is taai. Voor ons allemaal.’

De demissionaire bewindslieden wisten vooraf dat ze voor misschien wel de lastigste persconferentie van het afgelopen jaar stonden. Ze moesten aan het land uitleggen waarom ze nauwelijks ruimte voor versoepelingen zien, terwijl ze eerder deze maand zelf nog hoopten dat er wat ontspanning kon komen, en ze ook zien dat de spanning in de samenleving toeneemt. ‘Ik snap het ongeduld’, aldus Rutte dinsdagavond. ‘We zien ook maatschappelijke onrust.’

Die kon hij van dichtbij aanschouwen. Tot in zijn eigen kabinet won de afgelopen week de overtuiging terrein ‘dat de rek eruit is’. De D66-ministers Kaag en Van Engelshoven namen publiekelijk al een voorschot op het intrekken van de avondklok en de gedeeltelijke openstelling van het hoger onderwijs.

Al in het weekend werden ze hardhandig met hun neus op de feiten gedrukt. Eerst door leden van het Outbreak Management Team die wezen op het snel toenemende aantal dagelijkse besmettingen en die publiekelijk lieten weten daarom geen enkele ruimte voor versoepelingen te zien.

Vervolgens door hun collega’s van VVD en CDA in het kabinet. Want na drie dagen koortsachtig overleg met alle betrokkenen hadden Rutte en De Jonge dinsdagavond uiteindelijk slechts teleurstellingen te bieden: de collegezalen blijven leeg, de terrasstoelen binnen, de winkels goeddeels dicht, de bezoekregeling beperkt en de avondklok van kracht. Wie hoopte op een buitenlandse meivakantie, is ook een illusie armer: het negatief reisadvies blijft tot zeker half mei van kracht.

Sprankje optimisme

Voor de bewindslieden zat er weinig anders op dan nog maar een keer benadrukken dat er heus wel een keer verlichting komt. Zoals ze al een paar keer hebben gedaan. Rutte probeerde, uiterste voorzichtig, toch nog een sprankje optimisme door te laten klinken. Alle maatregelen gelden nu in principe tot en met 20 april. ‘Maar we blijven kijken wat misschien toch kan. Of dat het toch nog strenger moet. Het kan allebei. In alle modellen zitten grote onzekerheden. Het kan mee- of tegenvallen. Als het over een week meevalt, halen we onze voornemens weer naar voren. Ik beloof dat we dan snel zullen handelen.’

Op sterk aandringen van de politie en de burgemeesters gaat alleen het aanvangstijdstip van de avondklok vanaf 31 maart naar 22.00 uur, opdat er iets meer ruimte komt om te genieten van de lengende lenteavonden. Dan wordt het meteen iets beter te handhaven als komend weekend de zomertijd in gaat, zo is de veronderstelling. Op langere termijn denkt De Jonge dat vanaf 26 april studenten weer één dag per week fysiek onderwijs kunnen krijgen. Dat hangt wel af van de beschikbaarheid van toegangs- en zelftesten.

Daarnaast herhaalden de bewindslieden alle oproepen die ze een winter lang deden om een derde golf van besmettingen af te remmen. En ook eerder al, toen in de zomer de tweede golf zich aandiende. ‘We kunnen deze lastige tijd met elkaar inkorten’, aldus Rutte. ‘We kunnen eerder terug naar het normale leven als we ons aan de basisregels houden. Afstand houden, handen wassen, op tijd testen...Het is logisch dat we het zat zijn. En dat we het leven met zulke beperkingen steeds zwaarder gaan vinden. Dat is menselijk, maar het is ook een belangrijke reden waarom die laatste meters zo ontzettend moeilijk zijn. Daarom nog een keer de oproep om de basisregels in acht te nemen. We hebben laten zien dat we het kunnen. We kunnen het nog een keer.’