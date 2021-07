Teleurgestelde Britse media: Italië terecht kampioen, maar waarom nam tiener de beslissende penalty?

Bukayo Saka wordt getroost na het missen van de beslissende penalty. Beeld EPA

Italië is de terechte winnaar, daarover zijn de Britse media het eens. ‘Het spel ontglipte ze in de tweede helft, toen Italië de temperatuur opvoerde, er een stapje bij deed, en Engeland vast zette’, aldus The Guardian. ‘Italië had het geloof en het momentum te pakken, ze lieten hun superioriteit gelden tot het bittere einde. Niemand kan zeggen dat ze het niet verdienden.’

Penaltyvloek

The Times spreekt van een ‘penaltyvloek’, en de krant is niet de enige; Engeland heeft sinds de jaren negentig herhaaldelijk belangrijke strafschoppenreeksen verloren. Verschillende media zien de parallel met 1996, toen Engeland in de halve finale werd uitgeschakeld in het EK na een gemiste penalty van Gareth Southgate – de bondscoach van het huidige elftal. ‘Het wreedste soort Hollywood-twist’, aldus The Times.

Guardian front page, Monday 12 July 2021: So close pic.twitter.com/l9dtS9bn26 — The Guardian (@guardian) 11 juli 2021

Daarbij vraagt The Telegraph zich af wat Southgate heeft bezield om de relatief onervaren, 19-jarige Bukayo Saka de beslissende penalty te laten nemen. ‘Saka heeft nog nooit een penalty genomen op dit niveau, niet tijdens een wedstrijd of tijdens een strafschoppenreeks’, aldus voetbalverslaggever Sam Wallace. Net als andere Britse commentatoren heeft hij vooral mededogen met Saka, die op zo’n vroeg stadium in zijn carrière werd gevraagd de cruciale strafschop te nemen ‘terwijl de hele natie over zijn schouder heen keek’.

Waar de media het hoe dan ook over eens zijn: het Engelse team verdient het te worden toegejuicht. ‘Southgate moet nu evalueren of hij in de finale de juiste keuzes heeft gemaakt rond zijn aanpak, wissels en wie hij penalty’s liet nemen, maar zodra het stof is gaan liggen kan Engeland terugkijken op de geboekte vooruitgang’, volgens de BBC. ‘Laten we Southgate’s grandioze mannen eren, het beste en sympathiekste Engelse team in een halve eeuw’, schrijft The Sun in een commentaar.

Ook de misdragingen van enkele voetbalfans bleven niet onbesproken. ‘De vrees is dat veel mensen met een kaartje de finale moesten missen vanwege de misdadigers die door de versperringen braken, waardoor de boel vast kwam te staan’, schrijft de Daily Mail.

Tranen van geluk

Italiaanse kranten zijn intussen uitzinnig nu hun team voor het eerst sinds 1968 de Europese titel heeft gewonnen, waarbij ze coach Roberto Mancini op het schild hijsen. ‘We hebben de Drie Leeuwen getemd en ze veranderd in welpjes’, aldus La Gazzetta dello Sport, verwijzend naar de bijnaam van het Engelse team. Het team zou hebben gewonnen door zelf aan te vallen en niet door opportunisme, ‘een verwijt dat we vaak hebben gekregen, en nog steeds krijgen’.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Beeld La Gazetto dello Sport

‘Het is een koude en zeer zoete nacht van blauw geluk’, schrijft Corriere della Sera. Volgens de krant hield niemand rekening met dit succes nadat Italië niet eens mee mocht doen aan het WK in Rusland door een verlies tegen Zweden. ‘Nu zijn die tranen van verdriet veranderd in tranen van geluk.’