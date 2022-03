Telegram voldoet aan eisen Braziliaanse rechter, blokkade van berichtenapp afgewend

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (rechts) en generaal Augusto Heleno hebben een onderonsje terwijl ze hun telefoons raadplegen. Beeld Getty Images

De aankondiging van de blokkade leidde dit weekeinde tot veel consternatie in Brazilië, omdat het als een politiek besluit werd gezien. De huidige president van Brazilië, de populist Jair Bolsonaro, gebruikt Telegram om rechtstreeks te communiceren met zijn bolsonaristas. Hij heeft meer dan een miljoen volgers op de berichtenapp.

Het hof oordeelde dat de berichtendienst een gevaarlijke vrijhaven voor nepnieuws en criminelen was. Rechter De Moraes, die binnen het hof verantwoordelijk is voor de bestrijding daarvan, maakte van de strijd tegen Telegram daarom een speerpunt. Die rol plaatst hem diametraal tegenover de aanhang van Bolsonaro en een aanzienlijke groep van miljoenen Brazilianen die zich diep hebben ingegraven in alternatieve waarheden. Telegram is in Brazilië 85 miljoen keer gedownload.

Nepnieuwsverspreiders

De Moraes wilde dat Telegram een aantal accounts van nepnieuwsverspreiders zou blokkeren. Google en Twitter voldeden al eerder aan zulke rechterlijke bevelen. Ook Telegram neemt nu die stap: onder andere het account van Allan dos Santos, een door de Braziliaanse justitie gezochte extreemrechtse complotdenker met banden met Bolsonaro, wordt nu van het platform geweerd. Ook heeft Telegram een vertegenwoordiger in Brazilië aangewezen, een andere eis van de rechter.

Volgens De Moraes heeft Telegram zijn eisen ‘volledig ingewilligd’. ‘Ik herroep het besluit tot volledige opschorting van de werking van Telegram in Brazilië,’ aldus de rechter. Telegram-oprichter Pavel Doerov bood zijn excuses aan voor de ‘nalatigheid’ van zijn bedrijf in het opvolgen van eerdere rechterlijke aanwijzingen.

‘Ontoelaatbaar’

Bolsonaro noemde de blokkade eerder ‘ontoelaatbaar’ en een bedreiging van ‘de vrijheid’ van de Brazilianen. Zijn regering kondigde aan in beroep te gaan, maar nu Telegram meewerkt met justitie, lijkt dat overbodig. Bolsonaro verspreidt via Telegram dagelijks informatie over zijn regering direct naar zijn achterban, maar op de app doen ook complottheorieën over zijn tegenstanders de ronde.